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ALFA TV

Borba za prava žena i reproduktivno zdravlje – otvoreno i bez zadrške

Nasilje nad ženama i femicid: Gdje smo danas, a gdje bismo trebali biti?

Voditeljica Šabanović sa gostima. Alfa TV

A. O.

19.6.2025

U emisiji “Naše priče” razgovarali smo o dvije izuzetno važne i osjetljive teme – borbi za ženska prava i izazovima s kojima se žene suočavaju kada je riječ o reproduktivnom zdravlju. 

Aktivistica Raza Čolaković govorila je o svom putu, razlozima zbog kojih se uključila u borbu za ravnopravnost, o femicidu, nasilju nad ženama i ključnim problemima sistema. 

Poseban fokus stavljen je na važnost osnaživanja žena i promjena koje su moguće uz kontinuiran angažman. S druge strane, doktor Admir Rama, specijalista ginekologije I akušerstva, govorio je o povezanosti psihičkog stanja i plodnosti, o pritiscima koje žene osjećaju, važnosti podrške partnera, te o psihofizičkoj pripremi žena prije ulaska u proces vantjelesne oplodnje. Ova emisija nudi snažne poruke, korisne savjete i poruke nade svim ženama koje se bore – kako spolja, tako i iznutra. 

Emisiju “Naše priče” gledajte u 17:15 sati na TV Alfa.

# ALFA TV
# RAZA ČOLAKOVIĆ
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