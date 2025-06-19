Borba za prava žena i reproduktivno zdravlje – otvoreno i bez zadrške

U emisiji “Naše priče” razgovarali smo o dvije izuzetno važne i osjetljive teme – borbi za ženska prava i izazovima s kojima se žene suočavaju kada je riječ o reproduktivnom zdravlju.

Aktivistica Raza Čolaković govorila je o svom putu, razlozima zbog kojih se uključila u borbu za ravnopravnost, o femicidu, nasilju nad ženama i ključnim problemima sistema.

Poseban fokus stavljen je na važnost osnaživanja žena i promjena koje su moguće uz kontinuiran angažman. S druge strane, doktor Admir Rama, specijalista ginekologije I akušerstva, govorio je o povezanosti psihičkog stanja i plodnosti, o pritiscima koje žene osjećaju, važnosti podrške partnera, te o psihofizičkoj pripremi žena prije ulaska u proces vantjelesne oplodnje. Ova emisija nudi snažne poruke, korisne savjete i poruke nade svim ženama koje se bore – kako spolja, tako i iznutra.

Emisiju “Naše priče” gledajte u 17:15 sati na TV Alfa.