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NEVJEROVATNO

Njemački influneser donirao obuću i stavio AirTag u njih: Prodaju se u second handu u Cazinu

On je stavio AirTag na njih kako bi mogao pratiti njihovo kretanje, pa ih stavio u odlagalište za obuću u Minhenu

Influenser ukazao na problem. Screenshot

S. S.

19.6.2025

Influenser iz Njemačke s korisničkim imenom Moe.Ha objavio je snimak gdje se vidi da je donirao svoje patike Crvenom krstu, a one su na kraju završile u second handu u Cazinu:

On je stavio AirTag na njih kako bi mogao pratiti njihovo kretanje, pa ih stavio u odlagalište za obuću u Minhenu.

- Nakon skoro 800 kilometara i pet dana transporta, cipele su završile u Bosni u prodavnici polovne robe. Nisam mogao vjerovati - kazao je.

Nakon toga se zaputio u Cazin i vidio da se prodaju po cijeni od 20 KM.

Razgovarao je s radnicom, pitao je gdje nabavljaju obuću, na šta je ona odgovorila da je kupuju u Njemačkoj.

- Moj šef je Bosanac koji živi u Njemačkoj i on donosi odjeću - otkrila je.

Postavio je pitanje kako je moguće da on odloži obuću Crvenom križu, a ona se prodaje 800 kilometara dalje.

- Već smo tražili izjavu od Crvenog krsta. Kakvo je vaše mišljenje? Jeste li ikada nešto donirali i očekivali ovakav ishod - pitao je.

# CAZIN
# NJEMAČKA
# INFLUENSER
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