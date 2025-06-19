Njemački influneser donirao obuću i stavio AirTag u njih: Prodaju se u second handu u Cazinu

Influenser iz Njemačke s korisničkim imenom Moe.Ha objavio je snimak gdje se vidi da je donirao svoje patike Crvenom krstu, a one su na kraju završile u second handu u Cazinu:
On je stavio AirTag na njih kako bi mogao pratiti njihovo kretanje, pa ih stavio u odlagalište za obuću u Minhenu.
- Nakon skoro 800 kilometara i pet dana transporta, cipele su završile u Bosni u prodavnici polovne robe. Nisam mogao vjerovati - kazao je.
Nakon toga se zaputio u Cazin i vidio da se prodaju po cijeni od 20 KM.
Razgovarao je s radnicom, pitao je gdje nabavljaju obuću, na šta je ona odgovorila da je kupuju u Njemačkoj.
- Moj šef je Bosanac koji živi u Njemačkoj i on donosi odjeću - otkrila je.
Postavio je pitanje kako je moguće da on odloži obuću Crvenom križu, a ona se prodaje 800 kilometara dalje.
- Već smo tražili izjavu od Crvenog krsta. Kakvo je vaše mišljenje? Jeste li ikada nešto donirali i očekivali ovakav ishod - pitao je.