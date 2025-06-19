Njemački influneser donirao obuću i stavio AirTag u njih: Prodaju se u second handu u Cazinu

Influenser iz Njemačke s korisničkim imenom Moe.Ha objavio je snimak gdje se vidi da je donirao svoje patike Crvenom krstu, a one su na kraju završile u second handu u Cazinu:

On je stavio AirTag na njih kako bi mogao pratiti njihovo kretanje, pa ih stavio u odlagalište za obuću u Minhenu.

- Nakon skoro 800 kilometara i pet dana transporta, cipele su završile u Bosni u prodavnici polovne robe. Nisam mogao vjerovati - kazao je.