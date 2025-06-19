Poznata glumica i režiserka pronađena mrtva

Dženifer Abot (Jennifer Abbott), 69-godišnja nekadašnja filmska režiserka i glumica, pronađena je mrtva u svom stanu u sjevernom dijelu Londona. Policija vjeruje da je motiv ubistva bila pljačka, jer je nestao njen Rolex sat ukrašen dijamantima.

Njeno tijelo, zamotano u ćebe i s ljepljivom trakom preko usta, prema pisanju britanskog Indipendenta, pronašla je zabrinuta nećakinja koja je uz pomoć komšija provalila vrata stana u Mornington Placeu, u kvartu Kamden. Abotova je posljednji put viđena 10. juna dok je šetala svog psa korgija u tom dijelu grada.

Obdukcija je potvrdila da je smrt nastupila usljed ubodnih rana i posjekotina. Hitna pomoć pozvana je 13. juna uveče, ali ljekari nisu uspjeli da je spase. Policija sumnja da je motiv zločina bio luksuzni sat koji je nestao s mjesta događaja.

Dženifer Abot, rodom iz Arizone, školovala se u Londonu, a kasnije se preselila u Los Anđeles gdje je radila kao producentkinja filmova.

Bila je i izvršna direktorica produkcijske kuće Atlantis Rising Productions te autorka nekoliko romana.

Načelnik policijske jedinice za ubistva, Džejson Stjuart (Jason Stuart), pozvao je građane da pomognu u istrazi, naglasivši: "Svaka informacija je važna. Molimo građane da prijave bilo kakvu sumnjivu aktivnost u vrijeme zločina."