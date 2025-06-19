Osvajaju tržište: Hype TV stiže i u Hrvatsku

Nakon uspješnog osvajanja publike u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i dijaspori, Hype Televizija – kanal prepoznatljiv po dinamičnom i zabavnom sadržaju za mlade, uskoro postaje dostupan i u Hrvatskoj.

Kako je najavljeno iz produkcije, Hype će ući na hrvatsko tržište kroz nacionalne kablovske i IPTV/OTT operatere, čime će kanal postati dio osnovnih i premium paketa.

Sadržaj za novu generaciju

Hype je već prepoznat kao vodeći kanal među mladom publikom u regionu, zahvaljujući kombinaciji popularnih reality formata, vlog serijala, muzičkih emisija i sadržaja koji aktivno uključuje influensere i digitalne stvaraoce.

Dolazak u Hrvatsku donosi i planove za lokalnu produkciju, kroz saradnju sa hrvatskim youtuberima, tiktokerima i muzičkim talentima. U pripremi su emisije prilagođene interesima domaćih tinejdžera, s ciljem dodatnog jačanja regionalne prisutnosti.

Regionalni uspjeh

U zemljama u kojima je već prisutan, Hype se može pratiti putem operatera kao što su M:tel, Total TV, Supernova, Arena Cloud i drugi. Kanal je također dostupan i u zemljama zapadne Evrope, zahvaljujući MTEL Global platformi.

– Spremni smo da zapalimo hrvatske ekrane – izjavio je Saša Mirković, direktor Hype produkcije. – Vjerujemo u snagu mladih, u njihovu kreativnost i moć novih medija. Hrvatska publika dobit će kvalitetan, svjež i autentičan program, kakav do sada nije viđen na domaćim ekranima.

Emitovanje počinje tokom ljeta

Prvi operateri počinju s emitovanjem Hype TV-a već tokom juna i jula 2025. godine. Uskoro će biti predstavljeni i ekskluzivni programi, lokalni formati, kao i digitalne emisije prilagođene novim navikama gledanja.

Sve dodatne informacije, kao i datumi premijera, biće dostupni na zvaničnom sajtu hypetv.rs te na društvenim mrežama.