Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

USKORO DOSTPUNI

Osvajaju tržište: Hype TV stiže i u Hrvatsku

U pripremi su emisije prilagođene interesima domaćih tinejdžera, s ciljem dodatnog jačanja regionalne prisutnosti

Hype TV stiže u Hrvatsku. Platforma X

E. A.

19.6.2025

Nakon uspješnog osvajanja publike u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i dijaspori, Hype Televizija – kanal prepoznatljiv po dinamičnom i zabavnom sadržaju za mlade, uskoro postaje dostupan i u Hrvatskoj.

Kako je najavljeno iz produkcije, Hype će ući na hrvatsko tržište kroz nacionalne kablovske i IPTV/OTT operatere, čime će kanal postati dio osnovnih i premium paketa.

 Sadržaj za novu generaciju

Hype je već prepoznat kao vodeći kanal među mladom publikom u regionu, zahvaljujući kombinaciji popularnih reality formata, vlog serijala, muzičkih emisija i sadržaja koji aktivno uključuje influensere i digitalne stvaraoce.

Dolazak u Hrvatsku donosi i planove za lokalnu produkciju, kroz saradnju sa hrvatskim youtuberima, tiktokerima i muzičkim talentima. U pripremi su emisije prilagođene interesima domaćih tinejdžera, s ciljem dodatnog jačanja regionalne prisutnosti.

Regionalni uspjeh

U zemljama u kojima je već prisutan, Hype se može pratiti putem operatera kao što su M:tel, Total TV, Supernova, Arena Cloud i drugi. Kanal je također dostupan i u zemljama zapadne Evrope, zahvaljujući MTEL Global platformi.

– Spremni smo da zapalimo hrvatske ekrane – izjavio je Saša Mirković, direktor Hype produkcije. – Vjerujemo u snagu mladih, u njihovu kreativnost i moć novih medija. Hrvatska publika dobit će kvalitetan, svjež i autentičan program, kakav do sada nije viđen na domaćim ekranima.

Emitovanje počinje tokom ljeta

Prvi operateri počinju s emitovanjem Hype TV-a već tokom juna i jula 2025. godine. Uskoro će biti predstavljeni i ekskluzivni programi, lokalni formati, kao i digitalne emisije prilagođene novim navikama gledanja.

Sve dodatne informacije, kao i datumi premijera, biće dostupni na zvaničnom sajtu hypetv.rs te na društvenim mrežama.

U nastavku možete pogledati gostovanje Saše Mirkovića, direktora i osnivača Hype produkcije, u čijem sastavu je Hype TV.

# INTERVJU
# SAŠA MIRKOVIĆ
# HYPE TV
# HYPE BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.