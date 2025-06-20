Leonardo Dikaprio o karijeri bez kalkulacija: Ima samo jedno pravilo pri izboru filmova

U svijetu filma, izbor uloga nerijetko otkriva više o glumcu nego sama izvedba. Neki umjetnici, poput Zeneje (Zendaya), odlučuju se isključivo za rad sa renomiranim režiserima kako bi pažljivo oblikovali svoju karijeru. Drugi, poput Džene Orange (Jenna) povremeno eksperimentišu s projektima koji zbunjuju kritiku, ali donose novu publiku. Dikaprio bira uloge srcem Dok mnogi glumci pažljivo kroje svoj profesionalni put kako bi ostavili željeni utisak na javnost, Leonardo Dikaprio (DiCaprio), jedan od najpriznatijih glumaca svoje generacije, se vodi potpuno drugačijim pravilom – ono što ga zanima, to i radi. Naime, izjavio je da nikada nije birao projekte s namjerom da utiče na javnu percepciju ili da kreira određeni imidž.

- Nikad nisam svjesno rekao: ‘Uzet ću ovu ulogu kako bih se borio protiv određene slike u javnosti.’ Mislim da je to prilično manipulativno i ionako prozirno publici. Otvoren sam za bilo kakvu ulogu i bilo koji žanr - sve dok mi je zanimljivo i osjećam da je riječ o dobrom liku. Nikada ne uzimam u obzir svoje osobne stavove ili javni imidž kada biram film - rekao je Dikaprio o svom putu i ranom statusu ljubimca publike nakon filmova poput Titanica i Romea i Julije. Put od tinejdžerskog idola do glumačke ikone Dikapriova karijera započela je krajem 80-ih u televizijskim serijama poput Growing Pains, ali je vrlo brzo uslijedio njegov veliki proboj na filmu. Već s 19 godina bio je nominiran za Oskara za ulogu u Gilbert Grape, a potom je uslijedila planetarna slava zahvaljujući Titanicu.