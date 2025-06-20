Voditeljica Dženita Bravić: Uzori su mi majka i rahmetli otac

Ime i prezime: Dženita Bravić

Datum i mjesto rođenja: 5. januar 1980.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim se dragom Bogu što sam se probudila i na svemu ostalom.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Odavno ne razmišljam o tome.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prvi pravi posao bio je u medijima.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nisam tip osobe koja bi išla na pusti otok.

Najdraža pjesma: Zaista ih ima više, a zavisi od ambijenta i raspoloženja.

Šta gledate na televiziji: Volim pogledati RTL Direkt sa Zoranom Šprajcom i relaksirati se uz dobru komediju.

Šta Vas nervira: U posljednje vrijeme trudim se da se ne nerviram, ali definitivno nekultura i dvoličnost.

Najdraži grad: Sarajevo i Istanbul.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ima ih više, ali najbitnije je da je od srca.

Čega se plašite: Teške bolesti i elementarnih nepogoda.

S kim najradije pijete kafu: S porodicom i nekolicinom ljudi kojima se istinski radujem.

Omiljena društvena mreža: Nisam aktivni korisnik, jedina na kojoj sam je Instagram.

Najdraža boja: Preferiram boje definitivno, crnu izbjegnem kad god mogu.

Ko Vam je uzor: Moj rahmetli otac i moja majka koja je istinski borac te moja snaga i podrška.

Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Trenutno zaustavila ratove i patnje djece.

Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić, Dino Merlin, Oliver Dragojević...

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „40 pravila ljubavi“, Elif Šafak.

Tim za koji navijate: FK Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: „Radoznalost je ubila mačku“.

Koje pitanje najviše mrzite: Dokle si?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kevin Kostner (Costner).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Katar.