Voditeljica Dženita Bravić: Uzori su mi majka i rahmetli otac

Ime i prezime: Dženita Bravić
Datum i mjesto rođenja: 5. januar 1980.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim se dragom Bogu što sam se probudila i na svemu ostalom.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Odavno ne razmišljam o tome.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prvi pravi posao bio je u medijima.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nisam tip osobe koja bi išla na pusti otok.
Najdraža pjesma: Zaista ih ima više, a zavisi od ambijenta i raspoloženja.
Šta gledate na televiziji: Volim pogledati RTL Direkt sa Zoranom Šprajcom i relaksirati se uz dobru komediju.
Šta Vas nervira: U posljednje vrijeme trudim se da se ne nerviram, ali definitivno nekultura i dvoličnost.
Najdraži grad: Sarajevo i Istanbul.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ima ih više, ali najbitnije je da je od srca.
Čega se plašite: Teške bolesti i elementarnih nepogoda.
S kim najradije pijete kafu: S porodicom i nekolicinom ljudi kojima se istinski radujem.
Omiljena društvena mreža: Nisam aktivni korisnik, jedina na kojoj sam je Instagram.
Najdraža boja: Preferiram boje definitivno, crnu izbjegnem kad god mogu.
Ko Vam je uzor: Moj rahmetli otac i moja majka koja je istinski borac te moja snaga i podrška.
Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Trenutno zaustavila ratove i patnje djece.
Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić, Dino Merlin, Oliver Dragojević...
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „40 pravila ljubavi“, Elif Šafak.
Tim za koji navijate: FK Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: „Radoznalost je ubila mačku“.
Koje pitanje najviše mrzite: Dokle si?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kevin Kostner (Costner).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Katar.