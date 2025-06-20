Voditeljica Aleksandra Aleksov za “Avaz”: Kad se kamere upale, emocije nestaju, ostaje samo profesionalizam

Poznata voditeljica Blic televizije Aleksandra Aleksov godinama gradi karijeru na čvrstim temeljima znanja, iskustva i ličnog integriteta. Iako na ekranu uvijek izgleda smireno i samouvjereno, iza nje stoji mnogo više od lijepog lica i osmijeha.

Rijetko govori o sebi, ali za „Dnevni avaz“ je otvorila dušu te ispričala sve o počecima, odgovornosti koju nosi pred kamerama, izazovima svakodnevnog rada u medijima i o tome zašto svoj privatni život drži daleko od javnosti.

Kako je izgledao Vaš prvi susret s kamerom i jeste li tada znali da ćete se baviti ovim poslom?

- Dok sam studirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka, iskreno, tada nisam bila sigurna da je to moj životni poziv. Kako su godine prolazile i kako sam sazrijevala, shvatila sam da želim da se oprobam u televizijskom novinarstvu – ustvari, to je i bio razlog zbog kojeg sam upisala taj fakultet. Vječna borba između zabave i istraživačkog novinarstva dugo je postojala u meni, ali sam se pronašla pred kamerama. Kada sam prvi put stala ispred njih, znala sam – to je to! Taj adrenalin, taj osjećaj bio je jasan znak da sam na pravom putu.

Dio života

Voditeljski posao često izgleda glamurozno. Šta je ono što publika ne vidi, a najteže je?

- Publika često ne vidi da smo i mi samo ljudi – s problemima, brigama, nesanicom, emocijama. Ali kada se kamere upale – sve to nestaje. Osmijeh mora biti prisutan, emisija mora ići profesionalno, bez obzira na sve. Tek kada se kamere ugase, maske padaju, dolaze suze, smijeh, stvarni trenuci. Sve je to dio života, ali publika ima pravo da gleda kvalitetan program bez naših ličnih tereta.

Je li Vam se ikada dogodilo nešto neugodno uživo u programu – i kako ste reagirali?

- Ne mogu reći da mi se desilo nešto zaista neugodno. Možda sam ja ponekad gostima priredila neke šaljive situacije, ali uvijek u granicama dobrog ukusa i s mjerom. Desilo se nekoliko puta da mi pukne haljina, ali nikada ne bih zbog toga prekinula emisiju. Od takvih situacija treba praviti šalu i nastaviti dalje. Živi program traži da budete spremni reagirati odmah, bez panike.

Kako birate pitanja za goste – postoji li cenzura, autocenzura ili idete direktno?

- Kod mene je sve vrlo prirodno i spontano. Najčešće nemam unaprijed pripremljena pitanja. Pratim sagovornika, njegovo raspoloženje, govor tijela, ton. Čak i kad postavljam škakljiva pitanja, umijem to lijepo upakovati i skoro uvijek dobijem iskrene odgovore. U ovom poslu najvažnije je povjerenje. Kad vas ljudi poštuju i osjećaju sigurnost – otvaraju se sami od sebe.

Osnovni alat

Koliko Vam je izgled važan u ovom poslu i osjećate li pritisak da uvijek morate biti “sređeni”?

- Izgled svakako igra ulogu, ali nikad nisam dozvolila da mi postane opterećenje. Inače vodim računa o sebi i najviše pažnje posvećujem njezi kože. Lice mi je osnovni alat u ovom poslu. Pred kamerama sam uvijek sređena, ali privatno sam često bez trunke šminke – jer je jednostavno ne volim.

Koliko Vaš privatni život trpi zbog posla i zna li publika Vašu pravu stranu?

- Publika zna samo onoliko koliko im ja dozvolim da znaju – i tako će ostati. Moj privatni život je moj mir. Osim voditeljskog posla, bavim se PR-om, organizacijom događaja i brojnim drugim projektima. Radim mnogo, ali jako pazim na granice. Ako ja ne budem brinula o sebi, ko će? Trudim se da ostanem dosljedna sebi i da ne dozvolim poslu da me proguta do kraja.

Kada biste mogli voditi bilo koju emisiju na svijetu – koju biste izabrali i zašto?

- Definitivno neki muzički šou, ali potpuno drugačiji od svega što trenutno gledamo. Nešto hrabro, inovativno, što bi vratilo povjerenje publike u kvalitet. Sve je danas postalo prebrzo, površno. Živimo kao da prebacujemo kanale, a zaboravljamo da je život samo jedan – i da ga treba živjeti punim plućima.