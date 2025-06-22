Zvijezda serije "Melrose Place" razvodi se nakon 18 godina braka: Već par godina ne žive zajedno

Zvijezda serije "Melrose Place" Kortni Torn-Smit (Courtney Thorne-Smith) razvodi se nakon čak 18 godina braka sa Rodžerom Fišermenom (Roger Fisherman).

Ona je višem sudu u Los Anđelesu (Angelesu) podnijela je zahtjev za razvod braka zbog nepomirljivih razlika, kao i zahtjev za zajedničko starateljstvo nad njihovim 17-godišnjim sinom Džejkobom Emersonom (Jacobom Emersonom), piše People.

Njih dvoje su se vjenčali 2007. godine u Njujorku (New Yorku), a odvojeno žive još od 2021.

To se navodi i u sudskim dokumentima koje je spomenuti medij dobio na uvid.

Prije udaje za Rodžera, Kortni je bila u braku s Endruom Konradom (Andrewom Conradom) s kojim se počela zabavljati dok je snimala "Melrose Place".

Ranije je tokom gostovanja u podcastu "Still the Place" ispričala kako se iznenadila što joj raskid s Endruom nije teško pao.