Intimna ispovijest Dakote Džonson: Kako je preživjela snimanje erotske trilogije

Glumica Dakota Džonson (Dakota Johnson), poznata po ulozi u trilogiji "50 nijansi sive", konačno je otvoreno govorila o iskustvu snimanja eksplicitnih scena koje su je proslavile širom svijeta.

U jednom podkastu priznala je da je cijeli proces bio izrazito zahtjevan i psihotičan. Otkrila je kako se pripremala za snimanje takvih scena, ali i kako je još kao djevojčica počela otkrivati vlastito tijelo i granice intime.

- Sve zavisi od lika koji igram. Da li je ona idealizovana seksi devojka, domaćica, uplašena, usamljena, konzervativna? To je prvi korak. A onda slijedi i fizička priprema - objasnila je Dakota i dodala da želi da se oseća dobro u svom tijelu kada ga pokazuje pred kamerama - rekla je glumica, te dodala.

- Mama me vaspitala da budem ponosna na svoje tijelo, da ga volim i pokazujem. Zbog toga sam joj neizmjerno zahvalna. To mi je mnogo pomoglo u poslu - istakla je.

U ranijem intervjuu za "Vanity Fair", Dakota je dodatno šokirala pričom o nepredvidivim okolnostima tokom snimanja filma.

- Pristala sam da snimim potpuno drugačiju verziju filma od onoga što je na kraju izašlo. Sve je bilo pod kontrolom autorice romana, E. L. Džejms, koja je bukvalno bila na setu svaki dan i tražila da se neke scene rade baš kako je ona zamislila. Sa zadovoljstvom sam ih snimala - ispričala je Dakota.