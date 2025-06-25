Održana konferencija SFF-a: BH Telecom i ove godine glavni sponzor, film “Paviljon” otvara festival

U Sarajevu je danas održana konferencija povodom 31. izdanja Sarajevo Film Festivala, na kojoj su najavljeni ključni partneri i otkriveni prvi detalji programa ovog izdanja.





Trogodisnji sponzor

Potvrđeno je da BH Telecom ostaje trogodišnji sponzor Sarajevo Film Festivala, čime ova domaća kompanija nastavlja snažnu podršku jednom od najvažnijih kulturnih događaja u regiji.

Film koji će otvoriti ovogodišnji SFF je “Paviljon” u režiji Dine Mustafića, a radi se o crnoj komediji koja, kako kaže autor, donosi nešto drugačije za domaću publiku.

– Sigurno da je za domaće autore privilegija otvoriti SFF. Za mene se još uvijek sve čini pomalo nestvarno. Jako nas zanimaju reakcije publike na ovaj film koji je specifičan, crna komedija nije čest žanr kod nas – izjavio je Mustafić.

Ceremonija otvaranja

Ceremoniju otvaranja vodit će glumica Lidija Kordić, koja nije krila uzbuđenje zbog te časti.

– Jako sam sretna i osjećam ogromnu odgovornost. Vjerujem da ću na najbolji mogući način iznijeti ovu ulogu – kazala je Kordić.