Džejn Osten opet na velikom platnu: Snima se nova verzija romana "Razum i osjećaji"

Produkcijska kuća "Focus Features" najavila je novu filmsku adaptaciju kultnog romana "Razum i osjećaji" autorice Džejn Osten (Jane Austen). Režiju potpisuje Đordža Okli (Georgia Oakley), poznata po filmu "Blue Jean", dok scenarij adaptira Dajana Rid (Diana Reid).

Glavnu ulogu Elinor Dešvud (Elinor Dashwood) tumačit će glumica Dejzi Edgar Džouns (Daisy Edgar-Jones), poznata po seriji "Normal People" i filmu "Djevojka iz močvare". Film produciraju Tim Bevan (Tim Bevan) i Erik Felner (Eric Fellner) iz "Working Title Filmsa", zajedno s Indija Flint (Indiom Flint) i Džo Volet (Jo Wallett).

Dejzi je vijest potvrdila objavom na društvenim mrežama, pozirajući s primjerkom romana. Dok je njena uloga poznata, glumica koja će tumačiti njenu sestru Marin (Marianne) još nije otkrivena.

Roman "Razum i osjećaji", objavljen 1811. godine, više puta je ekraniziran – najpoznatija verzija je iz 1995. godine, s Emom Tomson (Emmom Thompson) i Kejt Vinselt (Kate Winslet) u glavnim ulogama, koja je osvojila "Oscara" za najbolji adaptirani scenarij.