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KLUB POZNATIH

Razija Čolaković: Uništila bih sve oružje

Nervira me licemjerstvo

Čolaković: Bila bih vojnik. Instagram

Dž. R.

27.6.2025

Ime i prezime: Razija Čolaković.

Datum i mjesto rođenja: 17. januar 1983.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih vojnik.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: TV voditeljica.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.

Najdraža pjesma: „On the floor“.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV, ponekad dnevnik.

Šta Vas nervira: Licemjerstvo.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Tek ću ga dobiti.

Čega se plašite: Namjernih i nenamjernih grijeha.

S kim najradije pijete kafu: Sama.

Omiljena društvena mreža: TikTok.

Najdraža boja: Crvena.

Ko Vam je uzor: Nemam ga.

Najdraži pisac: Dostojevski.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uništila bih sve oružje, uključujući i atomsko.

Omiljeni muzičar ili bend: Dženifer Lopez (Jennifer).

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „12 pravila za život“.

Tim za koji navijate: Reprezentacija BiH.

Omiljena narodna izreka: Nemam je.

Koje pitanje najviše mrzite: Kako si?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kevin Kostner.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Australiju.

# KLUB POZNATIH
# RAZIJA ČOLAKOVIĆ
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