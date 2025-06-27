Razija Čolaković: Uništila bih sve oružje

Ime i prezime: Razija Čolaković.
Datum i mjesto rođenja: 17. januar 1983.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih vojnik.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: TV voditeljica.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.
Najdraža pjesma: „On the floor“.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV, ponekad dnevnik.
Šta Vas nervira: Licemjerstvo.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Tek ću ga dobiti.
Čega se plašite: Namjernih i nenamjernih grijeha.
S kim najradije pijete kafu: Sama.
Omiljena društvena mreža: TikTok.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Nemam ga.
Najdraži pisac: Dostojevski.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uništila bih sve oružje, uključujući i atomsko.
Omiljeni muzičar ili bend: Dženifer Lopez (Jennifer).
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „12 pravila za život“.
Tim za koji navijate: Reprezentacija BiH.
Omiljena narodna izreka: Nemam je.
Koje pitanje najviše mrzite: Kako si?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kevin Kostner.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Australiju.