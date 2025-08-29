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VENECIJANSKI FESTIVAL

Džordž i Amal Kluni privukli sve poglede na crvenom tepihu: Jedan trenutak se posebno istaknuo

Odvjetnica je za ovu priliku odabrala usku haljinu boje fuksije s lepršavim šlepom, dok je glumac osvanuo u klasičnom smokingu

Amal i Džordž Kluni u Veneciji. AP

A. P.

29.8.2025

Džordž Kluni (George Clooney) i njegova supruga, odvjetnica Amal, privukli su niz pogleda na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji uoči premijere njegovog novog filma "Jay Kelly". 

Amal je zablistala u elegantnom izdanju, a Džordž je nasmijao sve prisutne kada je uzeo fotoaparat kako bi snimio kolegu Adama Sandlera.

Odvjetnica je za ovu priliku odabrala usku haljinu boje fuksije s lepršavim šlepom, dok je glumac osvanuo u klasičnom smokingu s bijelom košuljom i leptir-mašnom. 

U jednom trenutku, Kluni je šaljivo uzeo fotoaparat od jednog fotoreportera kako bi se našalio s kolegom Sandlerom i fotografirao ga na crvenom tepihu.

Džordž Kluni fotografisao Sandlera. AP

Podsjetimo, glumac je ranije otkazao sudjelovanje na konferenciji za medije zbog infekcije sinusa, no to ga nije spriječilo da se pojavi na svečanoj premijeri i napravi trenutak za pamćenje. 

# GEORGE CLOONEY
# AMAL CLOONEY
# CRVENI TEPIH
# VENECIJANSKI FILMSKI FESTIVAL
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