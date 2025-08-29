Džordž i Amal Kluni privukli sve poglede na crvenom tepihu: Jedan trenutak se posebno istaknuo

Džordž Kluni (George Clooney) i njegova supruga, odvjetnica Amal, privukli su niz pogleda na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji uoči premijere njegovog novog filma "Jay Kelly".

Amal je zablistala u elegantnom izdanju, a Džordž je nasmijao sve prisutne kada je uzeo fotoaparat kako bi snimio kolegu Adama Sandlera.

Odvjetnica je za ovu priliku odabrala usku haljinu boje fuksije s lepršavim šlepom, dok je glumac osvanuo u klasičnom smokingu s bijelom košuljom i leptir-mašnom.

U jednom trenutku, Kluni je šaljivo uzeo fotoaparat od jednog fotoreportera kako bi se našalio s kolegom Sandlerom i fotografirao ga na crvenom tepihu.