Dokumentarni film "Dom" svečano otvorio Venecijanske noći na 82. Međunarodnom filmskom festivalu

Dokumentarni film "Dom", intimna priča o sudbini djece iz Doma Bjelave koja su tokom opsade Sarajeva 1992. godine evakuisana u Italiju, svečano je otvorio ovogodišnje Venecijanske noći u okviru prestižnog programa Dani autora (Giornate degli Autori) na 82. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji.

Debitantski dokumentarni rad reditelja Masimiliana Batistele (Massimiliana Battistelle) kombinuje arhivske snimke i dokumentarne kadrove iz stvarnog života Mirele Hodo, jedne od 66 djece koja su iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama evakuisana u Italiju. Ono što je trebalo biti privremeni boravak pretvorilo se u više od tri decenije života u Italiji, gdje četrdesetogodišnja Mirela danas živi sa svojim partnerom i dvoje djece. Film oživljava Mirelin unutrašnji dijalog tokom njenog emotivnog putovanja u prošlost i potrage za svojim stvarnim identitetom.

"Dom" donosi snažnu priču o pomirenju s prošlošću i traženju smisla u složenom identitetu. Film ne samo da prati Mirelin lični put, već pretvara njenu individualnu memoriju u kolektivnu svijest o djeci koja su preživjela rat i raseljavanje, te nudi svojevrsnu terapiju za preživljenu traumu.

- Za mene je bilo oslobađajuće upoznati ljude koji mi dozvoljavaju da podijelim svoje emocije. Ono kroz što sam prošla izazvalo je bol koja nikada neće proći, ostat će zauvijek. Mogu naučiti da je živim na drugačiji način, ali će me pratiti zauvijek - rekla je glavna protagonistica filma.

Režiser Batistela objasnio je da je kombinacijom arhivskih snimaka i kadrova iz Mirelinog trenutnog života pokušao uspostaviti stalni dijalog između sadašnjosti i prošlosti, time dajući filmu vrijednost historijskog svjedočanstva, i filtrirajući Mirelinu subjektivnost. Ključna u procesu bila je psihodramaturginja Lisa Pacalja (Pazzaglia), koja je kreirala scenarij kroz blisko osluškivanje Mirelinih promišljanja.

Oteto djetinjstvo

- U tom procesu uvijek je važno da se možete povući jedan korak unazad i da ne vršite pritisak na osobu o kojoj se priča. Kroz uspostavljanje potpunog povjerenja, uspjeli smo ispričati priču koja postaje univerzalna, jer Mirelina priča obuhvata priče mnogih koji su proživjeli to iskustvo, posebno ono u Domu Bjelave, iako se tema otetog djetinjstva, nažalost, proteže na cijelo čovječanstvo.”

Italijansko-bosanskohercegovački film je producirao Rikardo Bijadene (Riccardo Biadene) ispred Kama produkcijske kuće bazirane u Rimu i Veneciji, a koproducirali Ivana Cvetković Bajrović iz Methoda i Nihad Kreševljaković iz Internacionalnog teatarskog festivala Mess u Sarajevu.

- Sama priroda projekta zahtijevala je da on na isti način radi na obje obale Jadrana, a ne da ima samo pogled sa naše strane - objasnio je Bijadene, naglasivši važnu ulogu koproducenata iz Sarajeva, kao i ostalih saradnika na filmu poput kompozitora Nedima Zlatara.

Ishod je film koji sa jednakim razumijevanjem govori o Mirelinom životu, okruženju i prijateljima u Sarajevu kao i u Italiji.

- Zadivljena sam osjetljivošću kojom je Masimiliano pristupio ovoj priči. Nije lako nekome ko nije iz našeg regiona shvatiti različite aspekte i nijanse naše istorije i kulture. Međutim, on i ostatak tima su vrlo dobro razumjeli i našu kulturu, i naš mentalitet, i prtljag koji nosimo iz bliske prošlosti. Svi ovi aspekti su prikazani u "Domu" na besprijekoran način - rekla je koproducentica Ivana Cvetković Bajrović, dodavši da se unaprijed raduje budućim projektima u saradnji sa Kama produkcijom.

Nihad Kreševljaković se slaže.

- Veoma mi je drago da smo dijelom ovog izuzetnog dokumentarnog filma koji priča jednu važnu ljudsku priču. To je priča o snazi ljudi, ali ujedno i priča koja je bolno aktuelna i danas. Suradnja s italijanskim producentom Rikardom Bijadenom, rediteljem i cijelom ekipom bila je istinski inspirisana prijateljstvom i ljubavi prema priči za koju vjerujem da na neki način ovaj svijet čini i boljim i smislenijim mjestom. U današnje vrijeme to je ravno poduhvatu u svakom pogledu - rekao je Kreševljaković.

Organizovan koncert

Film "Dom" premijerno je prikazan u Veneciji 28. avgusta 2025. u 21h, uz dodatnu projekciju 29. avgusta u 13h. Obje večeri za zvanice i ekipu filma organizovan je koncert Nedima Zlatara, kompozitora originalne muzike za film.

Međunarodni filmski festival u Veneciji, koji se održava od 27. avgusta do 6. septembra 2025., jedan je od najstarijih i najprestižnijih filmskih festivala na svijetu.