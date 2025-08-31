Mirza Nikolajev za “Dnevni avaz” o filmu “Staza”: Reakcije publike su me iznenadile, ljudi su plakali

Film “Staza”, koji prati njegovu sportsku karijeru i život, izmamio je nevjerovatnu emociju među gledateljima, a pozitivni komentari nisu izostali.

- Iskreno, nisam očekivao ovoliki broj ljudi i toliku emotivnu reakciju od publike. Toliko popunjenih projekcija, a posebno prijatelji i rodbina. Bilo je to pravo iznenađenje - ističe Mirza, koji je bio duboko dirnut reakcijama gledatelja.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Nikolajev otkriva kako je izgledao njegov put kroz snimanje filma, reakcije publike, ali i izazove koji ga čekaju na stazi — u nadolazećoj olimpijskoj sezoni.

Sarajevo Film Festival je uveliko iza nas, a posebnu pažnju je privukla projekcija filma “Staza”, u kojoj glavnu ulogu tumači naš olimpijski sankaš Mirza Nikolajev.

- Neki su film gledali više puta, primjećivali nove detalje, a reakcije su bile nevjerovatne. Ljudi su plakali, a ja nisam mogao vjerovati koliko su se povezali s pričom – kaže Nikolajev, koji je s oduševljenjem dočekao i nagradu za najbolji film od publike.

Film je, osim toga, postigao rekordnu ocjenu od 4,96, što je najviša ocjena koju je publika dala svim filmovima na SFF-u, pa i onima koji nisu dokumentarni.

- To mi je stvarno ušlo u srce, nisam mogao da vjerujem - priznaje.

Nastanak filma

Priča o filmu počinje kada je reditelj Rajan Sidhoa (Ryan Sidhooa) slučajno zalutao na stazu gdje je Mirza trenirao.

- Nije bilo nikakvih ozbiljnih planova, Rajan je bio turist, a kada je shvatio da o stazi i našem sportu nije snimljen film, odlučio je da to promijeni - objašnjava Mirza.

Iako su u šali spominjane mogućnosti nastavka, Mirza smatra da bi to bila prevelika odgovornost, te dodaje da je Rajan već dovoljno dao, nakon svih tih godina i truda.

- Za sada to nije opcija, ali ko zna. Možda će se u budućnosti pojaviti neka nova priča koja bi se mogla razviti - kaže Mirza uz smijeh.

Nakon ogromnog uspjeha filma, Mirza se vraća svom osnovnom pozivu — sportu. Olimpijska sezona pred njim donosi veliku odgovornost i izazove.

- Pripreme su u punom jeku. Sezona počinje u oktobru, kada bih polovinom tog mjeseca trebao ići u Latviju. Onda me čeka duga sezona, jer je u pitanju olimpijska sezona. Idu kvalifikacije za iduću Olimpijadu. Imat ću sedam traka, to je decembar i januar. Cilj mi je da budem bliži broju 25, jer samo 25 ljudi ide dalje, tačnije na Olimpijske igre – objašnjava Nikolajev.

Osvrnuo se i na finansijsku situaciju kad je riječ o sportu, te kaže da tu nikada nije bilo bajno, ali motivacija je ključna.

- Finansijski, situacija je kao i uvijek loša. Ali motivacija, želja i upornost su tu, to je ono što me pokreće - kaže Mirza, ističući da je najvažnije dati sve od sebe i ne odustajati.

Proces snimanja

Proces snimanja trajao je skoro deset godina, a iako su u početku imali ideje za kratki film, na kraju je projekt prerastao u dokumentarac koji je pratio Mirzu i njegove kolege kroz ključne trenutke njihovih života. Bilo je puno izazova, ali su, kako kaže Mirza, ti trenuci snimanja prošli gotovo bezbolno.

- Na početku je bilo čudno, ali nakon nekoliko mjeseci nisam više ni primjećivao kameru, osjećao sam se kao da smo samo ekipa koja je tu zajedno - prisjeća se Mirza.