Supruga smjetila Brusa Vilisa u drugu kuću: Kritike ne prestaju

Kada se u porodici pojavi teška bolest, nijedna odluka nije lagana. Tako je i u domu slavnog holivudskog glumca Brusa Vilisa, koji već nekoliko godina vodi borbu sa frontotemporalnom demencijom.

Njegova supruga Ema Heming Vilis je u specijalu "Ema i Brus Vilis - Neočekivano putovanje", u razgovoru sa Dajan Sojer, otkrila da je donijela tešku odluku, te ga je smjestila u drugu kuću, gdje ima njegovateljski tim i doktora.

- To je bila jedna od najtežih odluka koje sam morala da donesem. Ali znala sam da bi Brus, prije svega, želio da naše kćerke odrastaju u prostoru koji je više prilagođen njima, a ne njegovim potrebama - priznala je ona.

Ona naglašava da ga posjećuje dva puta dnevno te da mu je druga kuća lakša za kretanje jer je prizemna.

- Naše djevojčice tamo imaju svoje stvari i atmosfera je divna - dodala je ona.