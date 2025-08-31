Supruga smjetila Brusa Vilisa u drugu kuću: Kritike ne prestaju

Kada se u porodici pojavi teška bolest, nijedna odluka nije lagana. Tako je i u domu slavnog holivudskog glumca Brusa Vilisa, koji već nekoliko godina vodi borbu sa frontotemporalnom demencijom.
Njegova supruga Ema Heming Vilis je u specijalu "Ema i Brus Vilis - Neočekivano putovanje", u razgovoru sa Dajan Sojer, otkrila da je donijela tešku odluku, te ga je smjestila u drugu kuću, gdje ima njegovateljski tim i doktora.
- To je bila jedna od najtežih odluka koje sam morala da donesem. Ali znala sam da bi Brus, prije svega, želio da naše kćerke odrastaju u prostoru koji je više prilagođen njima, a ne njegovim potrebama - priznala je ona.
Ona naglašava da ga posjećuje dva puta dnevno te da mu je druga kuća lakša za kretanje jer je prizemna.
- Naše djevojčice tamo imaju svoje stvari i atmosfera je divna - dodala je ona.
Nakon emitovanja emisije, javnost se podijelila u komentarima. Dio je osudio odluku porodice, i to je podstaklo Emu da se oglasi na Instagramu.
- Istina je da su mišljenja bučna i naporna. Ali ako ljudi nemaju iskustvo sa ovim, oni nemaju pravo da se mješaju – i sigurno nemaju pravo glasa - napisala je ona.
Njegova supruga je naglasila da o ovome otvoreno govori zbog drugih ljudi koji se suočavaju sa sličnim problemima.
- Previše često se njegovatelji osuđuju brzo i nepravedno od strane onih koji nisu prošli ovim putem. Dijeljenje iskustava može pozvati na komentare, ali važnije je to što stvara vezu i potvrdu za one koji svakodnevno prolaze kroz realnost brige o voljenima. Zbog njih govorim - istakla je.
Podsjećamo, Brus i Ema imaju dvije kćerke- Mejbl (13) i Eveline (11). Iz braka sa Demi Mur, Brus ima još tri kćerke- Rumer (37), Skaut (34), Talulu (31).