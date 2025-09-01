Kim Novak dobila nagradu za životno djelo

Holivudska legendarna glumica Kim Novak dobila je danas Zlatnog lava za životno djelo na Venecijanskom filmskom festivalu.

- Dobijam ovu nagradu, ali ona je za sve vas. Ja sam ti, a ti si ja - kazala je Novak, javila je ANSA.

Ispraćena ovacijama u trajanju od više od osam minuta, 92-godišnja glumica dirnuta i nasmijana u elegantnoj crnoj haljini, odala je počast svojim roditeljima.

- Otac mi je dao sistem vrijednosti u koji vjerujem, a majka me je naučila da budem kapetan svog broda - rekla je Kim Novak.

Ceremoniju dodjele nagrade je otvorio direktor Festivala Alberto Barbera.

- Slavimo jednu od najomiljenijih glumica velike ere holivudske kinematografije. Neizbrisiva ikona, zvijezda koja nikada nije prestala da sija na holivudskom nebeskom svodu. Imati je sa nama je privilegija - dodao je Barbera.