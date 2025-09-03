Izvanredno priznanje za "The Voice of Hind Rajab" na festivalu u Veneciji: Publika aplaudirala čak 23 minute

Film "The Voice of Hind Rajab" tuniske rediteljice Kauser Ben Hanije (Kaouther Ben Hania) doživio je izuzetno priznanje na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je nakon premijerne projekcije ispraćen ovacijama koje su trajale čak 23 minute i 50 sekundi, uz povike iz publike: "Slobodna Palestina!" Ova potresna drama prikazuje rekonstrukciju tragičnih događaja u vezi s ubistvom šestogodišnje Hind Radžab, njene porodice, te dvojice bolničara koji su pokušali pružiti pomoć nakon što je njihovo vozilo pogođeno vatrom izraelskih snaga dok su pokušavali pobjeći iz Gaze, u januaru 2024. godine. Ubistva su se desila tri mjeseca nakon početka izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze, koja je pokrenuta nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Prema dostupnim podacima, tokom te operacije stradalo je više od 61.000 ljudi s palestinskih teritorija.

Ovacije koje je dobio film srušile su dosadašnje rekorde festivala. Najduži aplauz u Veneciji do sada zabilježen je prošle godine za film "Soba pored" (The Room Next Door) španskog reditelja Almodovara, kada je trajao 18 minuta. Dosadašnji apsolutni rekord držao je film "Panov lavirint" (Pan's Labyrinth) meksičkog reditelja Gijeljerma del Tora (Guillermo del Toro) sa 22 minute aplauza na festivalu u Cannesu 2006. godine. U emotivnoj atmosferi nakon projekcije u Veneciji, glumac Motaz Malhis (Motaz Malhees) podigao je palestinsku zastavu, što je izazvalo snažne reakcije prisutnih – mnogi su plakali i tokom i nakon prikazivanja filma. Kao izvršni producenti filma pojavljuju se brojni poznati holivudski glumci, uključujući Breda Pita (Brad Pitt), Hoakina Finiksa (Joaquin Phoenix), Runi Maru (Rooney Mara), Alfonsa Kuarona (Alfonso Cuarón) i Džonatana Glejzera (Jonathan Glazer). Phoenix i Mara su prisustvovali premijeri, gdje su članovi filmske ekipe držali portret male Hind Radžab tokom fotografisanja. Tunis je već odlučio da će "The Voice of Hind Rajab" biti službeni kandidat za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma.