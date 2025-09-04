Preminuo Mustafa Kapidžić, istaknuti bh. filmski stvaratelj

Reditelj, scenarist i snimatelj Mustafa Kapidžić preminuo je u 96. godini života.

Kapidžić je rođen 5. decembra 1929. godine u Bileći. Bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe, a studirao je ekonomiju. Filmskom stvaralaštvu posvetio se od 1954. godine, isprva kao snimatelj.

Radio je na brojnim projektima, među kojima se ističu "Usnuli gradovi" (1958) u režiji S. Jovičića i "Kad jesen dođe" (1961, sa M. Murkom) reditelja M. Mutapčića.

Kao potpun autor-scenarist, reditelj i snimatelj-Kapidžić je realizirao niz dokumentarnih filmova posvećenih životinjskom svijetu bosanskohercegovačkih planina. Među njima su "Ja i moj nećak Pip" (1961), posvećen hrabrosti psa jazavčara, "Tragom medvjeda" (1961), koji prikazuje život šumske divljači te "Vitez bodljan" (1963), film o borbi ježa za opstanak. Njegovi radovi bili su prožeti lirizmom, humorom i snažnim ekološkim porukama.

Godine 1984. snimio je film "Soko u planini", posvećen boravcima Josipa Broza Tita u prirodi.

Iza sebe je ostavio značajan trag u bosanskohercegovačkoj dokumentarnoj i filmskoj produkciji.