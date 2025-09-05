Džejla Ramović za "Dnevni avaz" o debiju u filmu "Pisma snova": Imam veliku odgovornost, ovo je nešto potpuno novo i drugačije za mene

Film "Pisma snova", prvjenac Harisa Dubice, već od prvih najava privukao je veliku pažnju javnosti. Riječ je o adaptaciji istoimene knjige, a ono što ovaj projekt čini posebnim jeste činjenica da donosi prvu ljubavnu priču na veliko platno u Bosni i Hercegovini. Posebno iznenađenje za mnoge jeste glavna uloga, koju tumači mlada pjevačica Džejla Ramović. Ideja da upravo ona utjelovi lik Hane postojala je još prije pet godina, a sada je napokon počela da se ostvaruje. Prva snimanja Snimanje filma je u toku, a Ramović je u razgovoru za „Dnevni avaz“, ne skrivavši uzbuđenje, podijelila prve utiske o novom poduhvatu. Na samom početku otkrila nam je kako protiču prvi dani na setu i kako se snalazi u glumačkim vodama. - Mislim da je dobro s obzirom na to da dobivam pohvale od svih ovih okolnih kritičara i ljudi koji su glavni za film. Bitno je da su oni zadovoljni, samim tim i ja, naravno – rekla je Ramović.

Ramović: Hana koju tumačim jako je nježna . Instagram Ramović: Hana koju tumačim jako je nježna . Instagram

Kako kaže, s glumom se do sada nije susretala osim u školskim klupama, zbog čega joj je važno da sve ispadne kako treba i da pažljivo sluša savjete. - Imam veliku odgovornost da sve bude dobro, jer je ovo nešto potpuno novo i drugačije za mene do sada - istaknula je mlada bosanskohercegovačka pjevačica.

Mlada pjevačica piše nova poglavlja . Instagram Mlada pjevačica piše nova poglavlja . Instagram

Plod truda Ipak, pjevačica objašnjava kako joj se prvo glumačko iskustvo nije ispostavilo posve teškim, budući da je lik koji igra sličan njoj. Zbog toga gledatelji ni u ovom kontekstu ne mogu očekivati neku drugu Džejlu. Trema je postojala, no, za sada sve protiče u najboljem redu. - Hana koju tumačim jako je nježna, mirna, nije glasna, a ni ja ovako. Uloga je sama po sebi jako ljupka, ona je simpatična djevojka, prema svima fina, vrijedna, radi u "Sirnici". Tako da ne bih rekla da publika može očekivati neko ludilo od mene - opisala je Ramović te dodala da se radi o jako lijepoj porodičnoj, ljubavnoj, ali pomalo i tužnoj priči.

Trenuci sa snimanja . Safet Hadžimusić Trenuci sa snimanja . Safet Hadžimusić

Pored Džejle Ramović, glavnu mušku ulogu tumačit će Harun Ćehović, a projekt okuplja i niz istaknutih imena iz svijeta regionalne kinematografije. Haris Dubica za sada je otkrio samo neka od njih, dok će ostatak biti iznenađenje za publiku. Ono što je potvrđeno jeste da ćemo u filmu gledati i legendarnog Tarika Filipovića. Ramović nam je ispričala i kako protiče saradnja s ekipom, te koliko joj znači njihova podrška. - Imam sreću da sam ih poznavala i ranije, tako da mi je makar taj dio bio olakšavajući. Kada poznajete lica, sve je nekako malo lakše i prirodnije, pogotovo kada imate vrhunskog glumca kao što je Tarik Filipović da vam daje upute. Naravno, tu je i Aldin Tucić koji je sa mnom radio sve vrijeme i prije filma, na probama. Oni su me usmjeravali i sve ovo što vidite je plod i njihovog truda da ja budem što bolja – zaključila je Džejla Ramović.

Ekipa na setu . Safet Hadžimusić Ekipa na setu . Safet Hadžimusić