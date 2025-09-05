Hype Production dobio trajnu dozvolu za TV kanal HYPE CINEMA u Hrvatskoj

Vijeće za elektroničke medije Republike Hrvatske 4. septembra 2025. godine jednoglasno je donijelo odluku o dodjeli trajne dozvole za specijalizirani televizijski kanal HYPE CINEMA kompaniji Hype Production d.o.o. iz Zagreba, na čijem čelu se nalazi direktor Thomas Dolački.

Dozvola je odobrena za emitovanje na području svih država bivše Jugoslavije, kao i Evropske unije, čime je HYPE CINEMA najavljen kao novi važan akter u regionalnom prostoru filmskog i specijaliziranog sadržaja.

Kako je najavljeno, tokom 2026. godine Hype televizija će lansirati premium pay TV paket HypeONE pod sloganom – Za svaku porodicu. Paket će uključivati više specijaliziranih kanala koji će ponuditi raznovrstan i inovativan sadržaj za sve generacije gledalaca.

Hype televizija je već prepoznata kao brend koji donosi svježinu i inovacije u medijski prostor. Njenu snagu, ističe se u saopštenju, čini jasna vizija, hrabri iskoraci i posvećenost najvišim standardima, što je prepoznato ne samo u Hrvatskoj nego i na međunarodnom nivou. Posebno je naglašeno liderstvo vlasnika i glavnog direktora Hype produkcije Saše Mirkovića, kao i direktora Hype Hrvatska Thomasa Dolačkog, zahvaljujući kojima se Hype pozicionira kao najperspektivnija medijska kuća nove generacije.

– Hype nije samo televizija, Hype je vizija i obećanje budućnosti u kojoj sadržaj postaje iskustvo, a gledalac partner – navodi se u saopštenju.

Direktor i vlasnik Hype televizije Saša Mirković poručio je da će Hype TV u Hrvatskoj „podići ljestvicu zabave ne za jednu, nego za dvije stepenice“. Dodao je da, uz već postojeću produkciju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i dijaspori, sada slijedi snažan prodor i na hrvatsko tržište.