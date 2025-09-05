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POVRATAK NA MALE EKRANE

Voditeljica Emina Hodžić o emisiji "Nedjeljno popodne" na FTV-u: Nakon više od 20 godina ponovo u programskoj shemi televizije

Sa izazovima se suočavamo svakodnevno, i svakog časa imamo neke nove nepredviđene situacije, kazala je

Hodžić: S puno vedrine, pozitive, angažiranosti i humora, vjerujem da ćemo biti posebni. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

5.9.2025

Emisija koja je obilježila jedno televizijsko vrijeme „Nedjeljno popodne“ vraća se u potpuno novom ruhu.

Urednica i voditeljica Emina Hodžić ispričala je za „Dnevni avaz“ šta gledatelji mogu očekivati, kako se priprema za emisiju i koji je njen lični pečat koji želi ostaviti publici.

Šta nas sve očekuje u novoj emisiji koju ćete voditi?

- Novi format Federalne televizije „Nedjeljno popodne“ kolažna je emisija koja donosi obilje zabave, porodičnih tema, muzike i sporta. S kućnim bendom „Kosta i zdravo starenje“ uživat ćemo u nostalgičnim i aktuelnim muzičkim hitovima, a u voditeljskom dijelu pridružit će mi se kolega Nedim Malkočević.

Objavljujemo putopise, reportaže, svjetske zanimljivosti, priče s pijace i kuhinje, zapise o našoj svakodnevici. O kulturi govora i pristojnosti - u susretima sa Jasminkom Šipka, a o filmu sa Sarom Ristić i, naravno, sa sada već prepoznatljivim Gradolovcem Enesom Pašićem upoznajemo naše gradove iz jednog posebnog ugla… Puno topline iz Hercegovine donosi nam Rosanda Zovko, a na obalama rijeke Une reporterske priče će nam otkrivati Anita Ibradžić.

Malo ili puno ćemo „zagrabiti“ zanimljivosti iz svijeta interneta i društvenih mreža, što priprema Almina Hajradinović, a i ove, nadam se duhovite i zanimljive sadržaje, razbacati kao slatke bombone unutar našeg „Nedjeljnog popodneva“. Sve to uz nadu da ćemo biti zanimljivi, aktuelni, nostalgični, ali i moderni istovremeno. Moram napomenuti i da se emisija „Nedjeljno popodne“ vraća nakon duže od 20 godina ponovo u program Federalne televizije.

Po čemu će se ova emisija razlikovati od drugih na televiziji?

- S puno vedrine, pozitive, angažiranosti i humora, vjerujem da ćemo biti posebni uz obećanje kako ćemo uvijek pratiti želje našeg gledateljstva. Atmosfera u studiju će uvijek biti prijateljska, bez potenciranja konflikta, poticajna za goste, intimna i emotivna. Podsjeća svake nedjelje na dolazak dragih gostiju u kućni posjet prijateljima, te svaki razgovor podrazumijeva uključenost voditeljskog para kroz transparentne emocije, povlačenje paralela sa vlastitim životom, po mogućnosti sarkastičnim opažanjima i pogledima na društvo i život uopće.

Izazovi i nepredviđene situacije

Koji Vam je najveći izazov u ulozi urednice/voditeljice ovakvog formata?

- Sa izazovima se suočavamo svakodnevno, i svakog časa imamo neke nove nepredviđene situacije. Ali znate kako kažu – pravi tim za pobjede ne mijenjajte. Već dugo, još od magazina „Pretežno vedro“ koji je počeo sa emitovanjem 2020. godine, preko jutarnjeg programa „Dobro jutro, BiH“, saradnja sa urednikom Ivicom Pjanićem je zaista veliko zadovoljstvo. Zajedno uređujemo i ovu emisiju i nekako je smatramo krunom svega dosadašnjeg, posebno i zbog povjerenja novog menadžmenta koji zaista želi samo dobar i kvalitetan program. Velika je to odgovornost, ali mnogo veće zadovoljstvo.

Koliko se televizija i posao voditelja promijenio od vremena kada ste počeli pa do danas?

- Neke stvari se ne mijenjaju i vrlo važno je da ne izgubimo dozu samokritičnosti, ali i ambiciju i onaj žar zbog kojeg se ovaj posao voli. Uvijek možemo dodatno brusiti ono što je dobro.

Televizija kao medij se prilagođava novim medijskim trendovima, navikama publike gdje je jedino važno održati povjerenje. Ja volim televiziju i to je moj poziv. S ljubavlju i zahvalnošću želim s ekipom opravdati veliko povjerenje i u ovaj novi profesionalni izazov na mojoj, na našoj Federalnoj televiziji.

Dobra priprema

Na koji način se pripremate za emisije i koliko je tu važna improvizacija?

- Iz dobre pripreme proizilazi i dobra improvizacija, ali uvijek je dobra priprema na prvom mjestu. Kada vladate temom – u ovom slučaju kroz našu emisiju to je i nekoliko različitih tema – onda nije važno koliko razgovor traje, ukoliko znate šta hoćete od sagovornika. Nekad je pet minuta dovoljno da se dobije jasna poruka.

Hodžić: Volim televiziju i to je moj poziv. Instagram

Kada govorimo o nepredviđenim situacijama – a uvijek ih je, i to je televizija – s vremenom se naviknete. Mi se često u redakciji zezamo da više volimo da nešto krene krivo u pripremi, nego kada je sve mirno, jer tada obično uživo nastaje haos. Ali sve se premosti i izmjene su u sekundama, za koje mi samo znamo, i to je ustvari improvizacija gdje je ključan unutrašnji mir.

Šta biste voljeli da ostane Vaš lični pečat i poruka publici kroz ovu emisiju?

- Želimo da se naši gledatelji opuste i uživaju uz „Nedjeljno popodne“. Da ostvarimo otvorenu i odgovornu komunikaciju kako bi „Nedjeljno popodne“ postao termin oko kojeg se okupljaju naše porodice. Zaista vjerujem da uz poštenje i marljivost otvaramo lijepe stranice unutar programske sheme Federalne TV. Zato se radujem i pozivam na naša nedjeljnja druženja uz puno muzike i zabave.

Najveće bogatstvo

Da li Vas publika češće prepoznaje po profesionalnim dostignućima ili po privatnom životu?

- U vremenu kada smo najviše izloženi, bez obzira na to da li se bavite javnim poslom ili ne, jer danas su svi mediji za sebe, naša privatnost je naše najveće bogatstvo. Sve što možemo činiti je dati najbolje od sebe.

# FEDERALNA TELEVIZIJA
# EMINA HODŽIĆ
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