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BIZARAN SLUČAJ

Nakon što mu je supruga odrezala spolni organ, postao porno glumac

To definitivno nije ugrozilo moj ljubavni život, poboljšalo ga je, izjavio je u jednom intervjuu za Sun

Bobit: Postao porno glumac. Screenshot

A. O.

5.9.2025

Džon Vejn Bobit (John Wayne Bobbitt), Amerikanac poznat po šokantnom slučaju iz 1993. godine, nakon što mu je supruga odrezala penis, okrenuo je život u potpuno neočekivanom pravcu.

Naime, on je postao porno glumac. Tvrdio je svojevremeno da su njegovi porno filmovi među najbolje prodavanim u historiji industrije. Na reklamnom plakatu jednog od njegovih filmova pisalo je: „Otkad se to dogodilo, svi žele vidjeti moj penis. Sad ga možete vidjeti.“

Unovčio slavu

Vijest o incidentu našla se na naslovnicama širom svijeta i Džon je postao poznat. Kako mu je liječenje bilo veoma skupo, čovjek s prišivenim penisom odlučio je da unovči svoju slavu kako bi mogao da pokrije troškove.

Najprije je osnovao bend Severed Parts, ali to nije išlo, a onda se 1994. godine posvetio snimanju porno filmova. Snimio je više filmova za odrasle, a dva u kojima je imao glavnu ulogu nose naslove John Wayne Bobbitt: Uncut i Frankenpenis. Također, Bobbitt je prošao i operaciju povećanja penisa.

Postoje prednosti

- Slava zbog odrezanog penisa ima svojih prednosti. To definitivno nije ugrozilo moj ljubavni život, poboljšalo ga je - izjavio je u jednom intervjuu za Sun.

Ovaj bizaran slučaj prije svega predstavlja uspjeh medicine, odnosno hirurga Davida Bermana, koji je muškarcu spasio penis.

- Kod takvih operacija ili uspijete opet uspostaviti cirkulaciju ili ne uspijete, nema između. Nadao sam se da ću uspeti jer bih se inače osjećao užasno i na kraju je uspjelo - rekao je Berman nakon uspješne operacije.

U junu 1993. godine brojni svjetski mediji izvijestili su o krvavom porodičnom incidentu: Lorena Bobit, supruga Džon Vejn Bobita, usred noći dok je spavao, odrezala mu je penis, izjurila iz kuće, sjela u automobil i odvezla se s muževim genitalijama. 

# AMERIKANAC
# SUPRUGA
# PORNO GLUMAC
# PENIS
# JOHN WAYNE BOBBITT
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