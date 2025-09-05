Nakon što mu je supruga odrezala spolni organ, postao porno glumac

Džon Vejn Bobit (John Wayne Bobbitt), Amerikanac poznat po šokantnom slučaju iz 1993. godine, nakon što mu je supruga odrezala penis, okrenuo je život u potpuno neočekivanom pravcu.

Naime, on je postao porno glumac. Tvrdio je svojevremeno da su njegovi porno filmovi među najbolje prodavanim u historiji industrije. Na reklamnom plakatu jednog od njegovih filmova pisalo je: „Otkad se to dogodilo, svi žele vidjeti moj penis. Sad ga možete vidjeti.“

Unovčio slavu

Vijest o incidentu našla se na naslovnicama širom svijeta i Džon je postao poznat. Kako mu je liječenje bilo veoma skupo, čovjek s prišivenim penisom odlučio je da unovči svoju slavu kako bi mogao da pokrije troškove.