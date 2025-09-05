Orlando Blum prvi put nakon raskida komentarisao odnos s Keti Peri: Otkrio kako se osjeća

Promovišući svoj najnoviji film The Cut, Orlando Blum (Orlando Bloom) se po prvi put osvrnuo na raskid sa pjevačicom Keti Peri (Katy Perry), naglasivši pritom da među njima i dalje vladaju dobri odnosi.

Gostujući u emisiji Today, voditelj Krejg Melvin (Craig Melvin) podsjetio je glumca na promjene koje su se dogodile u njegovom privatnom životu od posljednjeg gostovanja.

- Od tvoje posljednje posjete došlo je do nekih ličnih promjena - rekao je Melvin, a zatim upitao: "Kako si sada?"

Blum je odgovorio: "Sjajno sam, čovječe. Osjećam veliku zahvalnost. Imamo prekrasnu kćerkicu. Znaš onaj osjećaj kada 'daš sve od sebe' – kao što sam ja dao u ovom filmu? Osjećam zahvalnost zbog svega toga."

Okončali vezu

Zvijezda Pirata s Kariba, koji s pjevačicom Ketijem ima petogodišnju kćerku Dejsi (Daisy), istakao je da su njih dvoje ostali u dobrim odnosima: "Mi smo sjajni. Bit ćemo sjajni. Među nama je samo ljubav."

U junu su mediji objavili vijest da su Blum i Peri okončali svoju vezu, nakon gotovo deset godina zajedničkog života.

Početkom jula, par je službeno potvrdio da su odlučili promijeniti prirodu svog odnosa te se ubuduće fokusirati isključivo na zajedničko roditeljstvo.

Bili na jahti zajedno

- Zbog velikog interesa javnosti i brojnih komentara u vezi odnosa Orlanda Bluma i Keti Peri, potvrđujemo da su njih dvoje posljednjih mjeseci redefinisali svoju vezu i trenutno su potpuno posvećeni roditeljstvu. I dalje se smatraju porodicom, jer im je zajednički prioritet – i uvijek će biti – odgoj njihove kćerke s ljubavlju, stabilnošću i međusobnim poštovanjem - naveli su njihovi predstavnici u zajedničkom saopćenju.

Uprkos raskidu, par je nedugo nakon objave viđen kako provodi vrijeme zajedno sa svojom kćerkom na jahti, u društvu Džefa Bezosa (Jeff Bezos) i Loren Sančez (Lauren Sanchez).