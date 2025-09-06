Orlando Blum o mogućem povratku u "Gospodara prstenova": "Iskreno, ne bih volio da neko drugi glumi Legolasa"

Britanski glumac Orlando Blum (Orlando Bloom) izjavio je da je spreman ponovo zaigrati svoju kultnu ulogu vilenjaka Legolasa iz legendarne franšize Gospodar prstenova (The Lord of the Rings). U intervjuu za emisiju Today Show, govorio je o mogućem povratku u svijet Međuzemlja.

Kako se režiser i glumac Endi Serkis (Andy Serkis) vraća u Tolkinov (J.R.R. Tolkien) univerzum u nadolazećem filmu Gospodar prstenova: Lov na Golluma (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum), mogućnost da se Blum vrati ulozi Legolasa nije isključena.

- Iskreno, još ništa nisam čuo. Znam da je fokus na Gollumu, pa je sve moguće - rekao je Blum.

Podsjetio je i da ga je režiser Piter Džekson (Peter Jackson) već ranije vratio u franšizu kada se Legolas pojavio u drugom i trećem dijelu Hobit (The Hobbit) trilogije.

- To je zaista nevjerovatna uloga. Zahvalan sam što sam bio dio tih filmova. Ali trenutno nema nikakvih informacija - dodao je.

Otvoreno je priznao da ne bi želio vidjeti nikog drugog u ulozi Legolasa.

- Znate na šta mislim? Šta će uraditi, ubaciti nekog drugog kao Legolasa? - upitao je kroz smijeh, pa dodao:

"Danas s vještačkom inteligencijom mogu uraditi šta hoće!"