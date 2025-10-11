Video / Olja Bajrami za "Avaz": "Razapinjali" su me dvije godine, svi su me pitali šta ću u rijalitiju

U otvorenom i emotivnom razgovoru u "Avazovom intervjuu", pjevačica Olja Bajrami govorila je bez zadrške – o ljubavi, prijateljstvima, razočarenjima, ali i o svojim životnim odlukama koje su je vodile kroz trnovit, ali iskren i autentičan put. Njene riječi otkrivaju borbu, snagu, emociju i unutrašnju zrelost koju je stekla godinama, ali i jasnu poruku da ništa ne prepušta slučaju.

Kako kaže, ne oporavlja se ona od ljubavi, već drugi od nje. Njeno prisustvo ostaje i nikada se ne zaboravlja.

- Od propalih ljubavi se ja ne oporavljam, oni se oporavljaju. Svi se uvijek vrate. I prijatelji, partneri, saradnici. Svi se vrate. Ja se ne zaboravljam nikada – ističe Bajrami, pokazujući koliko snažno vjeruje u utisak koji ostavlja na ljude oko sebe.

U nastavku razgovora prisjetila se trenutka kada je, na vrhuncu promocije svojih pjesama, donijela odluku koja je mnoge iznenadila, a u pitanju je ulazak u rijaliti „Zadruga“.

- U trenutku kada sam objavila pjesmu „Mjesečar“, „Ruzmarin“, samo sam nazvala menadžera i rekla da želim da uđem u „Zadrugu“. On je ostao šokiran, ali ja sam željela da idem tamo. Iznenadila sam se kada sam ušla. Svi su se pitali: „Šta ćeš tamo?“ Mislim da sam se pokazala jako dobro – govori Olja, naglašavajući da su je emocije vodile, ali da je znala šta želi da ostvari i pokaže.

Progovorila je i kako je dvije godine bila na meti "razapinjanja" raznih medija.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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