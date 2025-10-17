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POHVALILA SE

Mia Borisavljević se pohvalila poklonom od muža: "Šta li je sad zgriješio?"

Mia je poručila da se ne boji da bi joj neka djevojka mogla preoteti muža

Mia i Bojan. Instagram

E. A.

17.10.2025

Mnogi smatraju da su Mia Borisavljević i Bojan Grujić jedan od najlepših parova na estradi, a pjevačica se sada na svom Instagram profilu pohvalila skupocjenim poklonom koji je dobila od supruga, pa je jednom šaljivom opaskom podigla veliku prašinu.

Bojan je Miji poklonio novi, luksuzni telefon, a ona je u komentaru duhovito napisala:

– Šta li je sad zgriješio – poručila je Mia, a na papiriću uz poklon vidjela su se tri srca i Bojanov potpis: "Od muža".

Na konstataciju da je Bojan jedan od najpoželjnijih muškaraca, te da je nedavno na TikToku bio popularan trend "baciti oko" na zauzetog, Mia je poručila da se ne boji da bi joj neka djevojka mogla preoteti muža.

# MIA BORISAVLJEVIĆ
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