Tamara Milutinović o krađi bakšiša na nastupima: "Ne biste vjerovali, to rade velike zvijezde"

Srbijanska pjevačica Tamara Milutinović je neko ko svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosti, a kako je i sama više puta naglasila, trudi se da gleda samo u "svoje dvorište", te da kolege i dešavanja na estradi ne komentariše.

- Nažalost, u ovom poslu svi jedva čekaju da ti kažu šta je neko negdje rekao. Ja se time ne bavim, ne zanima me da li nekome smetam, ja se radujem svačijem uspjehom. Ratova na estradi je uvijek bilo, ja nisam taj tip, ne kačim se ni sa kim.

Nakon izjave Dare Bubamara da je Milica Pavlović najveća "fejkara" na estradi, i ostale njene kolege su se okuražile, pa počele da se međusobno pljuju i vrijeđaju. Sada je i Tamara Milutinović upitana koja kolegica se, po njenom mišljenju, predstavlja lažno.

- Ne bih to nazvala fejk, ali moja Kaća (Grujić), je takav jedan brat, prijatelj, dobar čovjek, a pred kamerama mi često izgleda previše nadmena, a nije. Često joj to kažem, da izgleda nadmeno - rekla je ona za Blic.

Bakšiš na estradi i raspodjela istog je uvijek tabu tema, a Tamara kaže da je i sama svjedočila tome da neko od kolega stavlja sav bakšiš u džep.

- Jeste, toga, uvijek ima. Ali zna se kako mi pjevači pričamo o tim ljudima. Nisam prišla nikad da im kažem, ako njih nije sramota, da se gledamo u oči i to to radiš. Svako odlučuje i bira za sebe. Ja uvijek imam svoj bend sa sobom, često sam plaćena fiksno, a kada dobijem bakšiš, samo ga proslijedim dalje, ne bavim se time. A rijetko kada imam i to da uzimam bakšiš - rekla je ona, otkrivajući da su neki od njih velike muzičke zvijezde:

- Jesu, prihvaćeni su, među njima i velikih zvezda, pa ih i poštujemo. Tu mora da postoji poštovanje. Svako odlučuje ko će šta u životu da radi. Neće mene to ništa oštetiti u životu. Ne smeta mi, ne opterećuje me.

Tamara radi punom parom, i sprema novi album.

- Radimo na novim pjesmama, na mom prvom albumu. Imam dosta pjesama, ali nemam album, nadam se da će to biti do sljedeće godine sve cakum pakum. Nešto sam bila u fazonu da meni ne treba album, neko opterećenje previše, ja sam teška u odabiru pjesama, a mene zanimaju samo ultra hitovi - kaže pjevačica.