ESTRADA

Nikolina Kovač i Saša Kapor čekaju treće dijete: Zajedno kroz vjetrove, oluje, mećave

U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobjeda, navela je

Nikolina i Saša. Instagram

E. A.

6.11.2025

Pjevačica Nikolina Kovač i njen suprug Saša Kapor podijelili su predivne vijesti – njihova porodica uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Nikolina je na Instagramu objavila emotivan video uz stihove koji su dirnuli mnoge:

- U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobjeda… Zajedno kroz vjetrove, oluje, mećave, nova radost dolazi, svjetlo iznad svjetlosti… Katkad imaš neke druge želje, planove, Bog zna šta ti je potrebno, šta je najbolje za tebe, zato prepusti se… Ljubav je naša zakletva, smisao, potreba, jedni drugima mi smo sve, raduj se, samo raduj se!“

- P.S. U današnjim vremenima povjerenje je najveći luksuz koji nekome možete pokloniti. Mi smo sve ovo vrijeme bili u sigurnim rukama jednog pouzdanog, stručnog, ljubaznog i fantastičnog tima.

Radosnu vijest pratile su brojne čestitke kolega i obožavatelja, koji su Nikolini i Saši poželjeli sreću i zdravlje u novom, najljepšem životnom poglavlju. Par već ima dvoje djece, sina Nikolaja i kćerku Nikoletu.

# SAŠA KAPOR
# NIKOLINA KOVAČ
