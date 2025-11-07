BRITANSKA PORODICA

Raskol u porodici Bekam sada već uzima maha: Od sina ni traga ni glasa

Ipak, najstariji sin Bruklin nije se oglasio, niti prisustvovao ceremoniji

7.11.2025

Dejvid Bekam, bivši fudbaler Mančester Junajteda i engleske reprezentacije, primio je viteški orden povodom rođendana kralja Čarlsa III, za doprinos sportu i humanitarni rad. Tokom 20 godina saradnje sa UNICEF-om, Dejvid je pomagao djeci u nevolji širom svijeta.

Od sada će nositi titulu “ser” Dejvid Bekam, dok će Viktorija, kao njegova supruga, uskoro moći da koristi titulu “ledi” Viktorija Bekam.

Na ceremoniji su bili Viktorija, roditelji Ted i Sandra Bekam, i mlađa djeca Romeo, Kruz i Harper.

Romeo je objavio fotografiju uz poruku: “Niko ovo ne zaslužuje više od tebe, volim te, čestitam ser tata”, dok je Kruz dijelio fotografije i video zapise iz Palate.

Njegova odsutnost dodatno je naglasila raskol unutar porodice.

Tenzični odnosi u porodici Bekam traju od ranije ove godine, ali izvor problema datira još od maja 2022, kada je Bruklin oženio Nikolu Pelc.

Navodno je sukob počeo kada Nikola nije izabrala vjenčanicu Viktorijinog brenda, već Valentino, što su mnogi u porodici protumačili kao nepoštovanje.

Nikola je kasnije objašnjavala za medije da je njen prvi izbor vjenčanice bio nemoguć iz tehničkih razloga i da nikada nije odbila Viktoriju.

Ipak, mediji su to prenijeli kao početak svađe. Bruklin je potom izostajao sa nekoliko važnih porodičnih događaja – rođendana roditelja, Viktorijinih revija u Parizu, a porodica nije prisustvovala ni obnovi njegovog bračnog zavjeta u avgustu na imanju Pelcovih u Njujorku.

Izvori kažu da Dejvid i Viktorija žele da poprave odnose:

"Dejvid je spreman da odleti i vidi Bruklina ako bude potrebno. Žele da svi sjednu zajedno i razjasne nesporazume kada se emocije smire. Bruklin ih je povrijedio, ali Dejvid neće dozvoliti da se ovo nastavi.”

