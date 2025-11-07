Raskol u porodici Bekam sada već uzima maha: Od sina ni traga ni glasa

Dejvid Bekam, bivši fudbaler Mančester Junajteda i engleske reprezentacije, primio je viteški orden povodom rođendana kralja Čarlsa III, za doprinos sportu i humanitarni rad. Tokom 20 godina saradnje sa UNICEF-om, Dejvid je pomagao djeci u nevolji širom svijeta.

Od sada će nositi titulu “ser” Dejvid Bekam, dok će Viktorija, kao njegova supruga, uskoro moći da koristi titulu “ledi” Viktorija Bekam.

Na ceremoniji su bili Viktorija, roditelji Ted i Sandra Bekam, i mlađa djeca Romeo, Kruz i Harper.

Romeo je objavio fotografiju uz poruku: “Niko ovo ne zaslužuje više od tebe, volim te, čestitam ser tata”, dok je Kruz dijelio fotografije i video zapise iz Palate.

Ipak, najstariji sin Bruklin nije se oglasio, niti prisustvovao ceremoniji.

Njegova odsutnost dodatno je naglasila raskol unutar porodice.

Tenzični odnosi u porodici Bekam traju od ranije ove godine, ali izvor problema datira još od maja 2022, kada je Bruklin oženio Nikolu Pelc.

Navodno je sukob počeo kada Nikola nije izabrala vjenčanicu Viktorijinog brenda, već Valentino, što su mnogi u porodici protumačili kao nepoštovanje.