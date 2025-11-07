Video / Sara Reljić: Svi su mi govorili da mi je dečko gej, morala sam ući u rijaliti

Sara Reljić bila je gošća novog izdanja "Avazovog intervjua", a tom prilikom govorila je o svom privatnom životu, karijeri, ali i svim onim medijskim natpisima koji su bili prisutni.

U iskrenom razgovoru Reljić se osvrnula na vezu s muškarcem za kojeg se ispostavilo da je gej te istakla da nije ništa predosjećala, ali su joj svi okolo govorili.

- Prijatelji su mi govorili da mi momak "igra za njihov tim", nisam vjerovala. Na kraju se ispostavilo tako - istakla je Reljić.

Osvrnula se i na medijske natpise o tome da je "kraljica bakšiša", te kaže da ljudi misle da ima milione, a to nije tačno.

