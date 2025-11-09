Kim Kardašijan nije položila pravosudni ispit: Bila sam tako blizu, ali ne odustajem

Američka starleta Kim Kardašijan (Kim Kardashian) ponovo nije položila pravosudni ispit, ali poručuje da ne odustaje.

Kardašijan je putem svog profila na Instagramu otkrila da nije uspjela položiti pravosudni ispit koji je polagala tokom ljeta, te je s pratiocima podijelila i dodatne detalje.

Na Instagram storiju napisala je kako još uvijek nije advokatica, već da samo „glumi dobro obučenu advokaticu na televiziji“.

- Već šest godina sam na ovom pravnom putovanju i i dalje sam potpuno posvećena sve dok ne položim pravosudni ispit. Nema odustajanja — samo više učenja, odlučnosti i posvećenosti - navela je ona.

Zahvalila se i svima koji su joj pružali podršku tokom cijelog procesa.

- Pad nije neuspjeh, on je gorivo. Bila sam jako blizu uspjeha i upravo me to dodatno motiviše - kazala je Kardašijan.

Ova njena izjava uslijedila je nakon što je već tri puta ranije pala pravosudni ispit u Kaliforniji. Kim je studirala pravo u Kaliforniji i fokusirala se na reformu krivičnog pravosuđa.

Još 2022. godine izjavila je za The Hollywood Reporter da vjeruje kako će ostvariti svoj profesionalni cilj.

- Želim završiti pravni fakultet, a moj krajnji cilj je otvoriti firmu koja će zapošljavati bivše zatvorenike - rekla je tada.