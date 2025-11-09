Sara Reljić otvorila dušu za "Dnevni avaz": Potrebno je vrijeme da bih ponovo vjerovala u ljubav

Pjevačica Sara Reljić već godinama je prisutna na muzičkoj sceni, a javnost je prepoznaje po njenoj snažnoj energiji, izražajnom glasu i otvorenosti da govori o ličnim stvarima.

U razgovoru za „Dnevni avaz” iskreno je progovorila o ljubavnom razočarenju, strahu od osude publike, ali i o medijskim natpisima koji su je, kako kaže, nepravedno obilježili.

Ljubavni krah

Sara ne krije da je iza nje teško životno razdoblje. Veza koja je trajala dvije godine završila se, a trebalo joj je vremena da se emotivno oporavi.

- Dvije godine smo bili zajedno. Naravno da neko nakon toliko vremena provedenog zajedno fali. Možda više fali ta ideja šta bi bilo kad bi bilo, nekako to nešto što smo željeli da gradimo i pravimo – kaže Reljić.

Dodala je da je nakon tog brodoloma skoro tri godine potpuno sama. Uvijek da šansu muškarcu, ali da se na neki način boji ljubavi.

- Kad pričamo o tome šta tražim u muškarcu, tražim iskrenost. Nekog ko ne igra igrice, ko je otvoren i direktan i spreman da se preda u potpunosti. Nemam vremena da igram sad nešto, kod mene je sve ili ništa. Uvijek sebe dajem otvoreno i bez ikakve kalkulacije – ističe Reljić.

Kada govori o muzici, Sara priznaje da je danas teško pronaći dobru pjesmu koja ima dušu.

- Danas je izazov naći pjesmu koja nosi emociju i koja se izdvaja iz mora istih tema i zvukova. Nekad napišem, ali me strah reakcije javnosti, jer ljudi mogu popljuvati. I onda mi lakše da kupim pjesmu pa i ako popljuju, to bi značilo samo loša investicija – kazala je Reljić.

Medijski natpisi

Osvrnula se i na natpise koji su je proglasili „kraljicom bakšiša“, naziv koji je, prema njenim riječima, u potpunosti pogrešan.

- Ti naslovi nisu istiniti. Kada ljudi pročitaju takve stvari, pomisle da ležim na milionima, što apsolutno nije tačno. Istina je da se na veseljima zna zaraditi, ali te priče da bacaju novac kao u filmovima su pretjerane. Na kraju, sve se to dijeli između muzičara, menadžera i organizatora. Meni nije cilj da neko o meni piše zbog cifara, već zbog muzike – rekla je.

Ističe da takvi naslovi znaju čak i da joj otežaju posao, jer je onda ljudi gledaju kroz tu prizmu i smatraju da ima milione.

Govoreći o svom položaju na muzičkoj sceni, Sara kaže da danas više nego ikada osjeća potrebu da ostane dosljedna sebi.

- Ne želim da budem dio priča koje nemaju veze s muzikom. Želim da me ljudi pamte po pjesmama, po emociji koju prenosim, a ne po naslovima u medijima. Svjesna sam da skandali i senzacije prodaju, ali mene to ne zanima – istakla je Reljić.

Na pitanje da li je danas teže opstati na estradi, odgovara da jeste, ali da se ne žali.

- Teško je jer se sve brzo mijenja. Danas pjesma traje sedam dana, a već sutra je zaboravljena. Zato pokušavam da snimam pjesme koje imaju trajnu vrijednost i koje ljudi mogu da osjete – ispričala je Reljić.

Na kraju razgovora, Sara je poručila da je najvažnije da čovjek ostane svoj, te da u svojoj karijeri ne bi ništa mijenjala, jer kako kaže, zadovoljna je u kojem smjeru joj karijera ide.

Borba sa samom sobom

Sara je u „Avazovom intervjuu" govorila i o učešću u rijalitiju, te borbama koje je vodila sa samom sobom kako bi ostala dosljedna sebi, ali i izborila se sa svim negativnim komentarima.