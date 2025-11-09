Vesna šokirana Đoletovom penzijom, a onda komentirala i izbor za Miss: Sve su izoperisane, grozne!

Vesna i Đole Đogani vratili su se sa nastupa, gde ih je na aerodromu "Nikola Tesla" zatekla ekipa Telegrafa.

Tom prilikom Vesna je otvoreno govorila na više tema - od porodičnih planova do Đoletove penzije, ali i izbora za Mis Univerzuma.

Đole Đogani je, naime, nedavno postao penzioner, a njegova supruga nije krila razočaranje kada je otkrila koliki iznos prima svakog mjeseca.

- Đoletova penzija je smiješna, 28.000 dinara (oko 500 KM) je dobio. Šta ti možeš sa time da kupiš? Sramota! On je u penziji, ali radi punom parom, pripremamo pjesme i novi koncert - rekla je Vesna.

Pjevačica je prokomentarisala i izbor za Mis Univerzuma, koji je ove godine izazvao brojne reakcije u javnosti.

- Vidjela sam, sve je to otišlo predaleko. Uopšte nema veze sa izborom za Mis. Čudno je, pritom su sve izoperisane, grozne su! Toliko ima lijepih, prirodnih djevojaka. Ja se nikad ne bih prijavila za Mis - rekla je Vesna iskreno.