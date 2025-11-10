Snaha hvali Dejvida i Viktoriju Bekam: Nema ničeg ljepšeg od njih dvoje

Djevojka Kruza Bekama, lijepa Džeki Apostel, pokazala je koliko cijeni Dejvida i Viktoriju Bekam nakon što je legendarni fudbaler 4. novembra odlikovan titulom viteza od kralja Čarlsa za zasluge u sportu i humanitarnom radu.

Apostel (29) je podijelila nekoliko fotografija na Instagramu sa Kruzom (20) i uputila dirljivu poruku roditeljima ljubavnog izabranika.

- Nema ničeg ljepšeg nego vidjeti zaslužne i zaista dobre ljude kako ostvaruju snove - napisala je ona.

Inspiracija su, dodaje Džeki, svima da nikada ne odustaju.

- Da čuvaju karakter, upornost, ali i ljubaznost – bez obzira na to koliko lud ili dugotrajan bio san - dopisala je.



