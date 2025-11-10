Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BRITANSKA PORODICA

Snaha hvali Dejvida i Viktoriju Bekam: Nema ničeg ljepšeg od njih dvoje

Apostel (29) je podijelila nekoliko fotografija na Instagramu sa Kruzom (20)

Džeki Apostel i Kruz Bekam. Instagram

E. A.

10.11.2025

Djevojka Kruza Bekama, lijepa Džeki Apostel, pokazala je koliko cijeni Dejvida i Viktoriju Bekam nakon što je legendarni fudbaler 4. novembra odlikovan titulom viteza od kralja Čarlsa za zasluge u sportu i humanitarnom radu.

Apostel (29) je podijelila nekoliko fotografija na Instagramu sa Kruzom (20) i uputila dirljivu poruku roditeljima ljubavnog izabranika.

- Nema ničeg ljepšeg nego vidjeti zaslužne i zaista dobre ljude kako ostvaruju snove -  napisala je ona.

Inspiracija su, dodaje Džeki, svima da nikada ne odustaju.

- Da čuvaju karakter, upornost, ali i ljubaznost – bez obzira na to koliko lud ili dugotrajan bio san - dopisala je.


Apostel je posebno istakla da je najinspirativnija stvar kod braka Dejvida i Viktorije to što podržavaju jedno drugo.

- Posvećeni ste ne samo maksimalnom potencijalu, već i jedno drugom, i slavite svaku pobjedu kao da je vaša - istakla je Džeki.

Ona je pohvalila par što je uspio da uspostavi ravnotežu između svakodnevnog porodičnog života i ljubavi, naglasivši da nema ničeg aspirativnijeg od toga.

U komentarima, Viktorija je zahvalila Apostel na objavi.

- Tvoje divne riječi mnogo znače. Volimo te - uzvraća lejdi Viktorija.

# CRUZE BEKAM
# DŽEKI APOSTEL
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.