Kejti Peri iskreno o bolnoj pjesmi i raskidu vjeridbe: Plašila sam se, ali morala sam

Pop zvijezda Kejti Peri (41) otvorila je srce i progovorila o emocijama koje stoje iza njene nove pjesme “Bandaids”, koju je objavila nakon raskida sa dugogodišnjim partnerom i bivšim vjerenikom, glumcem Orlandom Blumom (47).

Na svom Instagram profilu pjevačica je podijelila set fotografija sa snimanja spota i priznala da je dugo razmišljala da li uopšte da objavi ovu pjesmu.

- Hvala svima na ljubavi povodom ‘Bandaids’… Iskreno, mjesecima sam se borila sa idejom da ovu pjesmu pustim u svijet. Čak i poslije svih ovih godina, može biti zastrašujuće biti ranjiv. Morala sam - napisala je Kejti.

U objavi je dodala da se nada da će pjesma dotaći svakoga ko prolazi kroz sličan bol.

- Nadam se da će tekst rezonovati sa nekim ko je prošao kroz ono što sam ja prošla – da neće osjećati usamljenost i da će pronaći snagu da nastavi dalje, kao što sam i ja - dodala je Kejti.

Fanovi su odmah reagovali, zatrpavši pjevačicu porukama podrške.

- Tako sam ponosna na tebe, Kejti, hvala ti na ovoj predivnoj pjesmi - napisala je obožavateljka.

U pjesmi “Bandaids”, Kejti pjeva o kraju ljubavi i osjećaju napuštenosti.

“Ruku na srce, pokušala sam sve, nijedan kamen nisam ostavila neprevrnut. Nije stvar u onome što si uradio, već u onome što nisi. Bio si tu, ali te nije bilo”.

U refrenu pjeva: “Navikla sam se da me razočaravaš. Nema svrhe da mi sada šalješ cvijeće”.

Iako nigdje ne pominje ime bivšeg partnera, fanovi su u stihovima i emotivnim scenama iz spota prepoznali aluzije na Orlanda Bluma, sa kojim je pjevačica nedavno raskinula nakon gotovo deset godina veze.

Nakon raskida sa Blumom u julu, Kejti je, prema pisanju američkih tabloida, uplovila u novu romansu sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom (53).