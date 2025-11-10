Zaručnica Mik Džegera otkrila plan za budućnost s partnerom: Možda ćemo se jednog dana vjenčati

Mik Džeger (Mick Jagger) potvrdio je da je zaručio svoju dugogodišnju partnericu Melanie Hamrick.

Također, Hamrick je otkrila da je Jagger zaručio već prije dvije ili tri godine.

- Možda ćemo se jednog dana vjenčati, a možda ne. Toliko smo sretni u našem sadašnjem životu da bih se bojala bilo šta promijeniti - kazala je.

Par se upoznao 2014. godine u Japanu, kada je Jagger bio na turneji sa Rolling Stonesima, a Hamrick s Američkim baletnim pozorištem.

- Tada nismo čak ni razmijenili brojeve telefona. Tada nisam bila u vezi, ali on jeste - kazala je Hamrick.

Jagger je ranije bio oženjen bivšom glumicom i aktivisticom Biancom Jagger. Oni su prekinuli 1987. godine nakon sedam godina braka. Prije veze sa Hamrick, Jagger je bio u vezi s manekenkom i stilisticom L'Wren Scott koja je preminula početkom 2014. godine.

Razlika od 44 godine između Jaggera i Hamrick je potaknula mnoge rasprave, ali to nije utjecalo na njihov odnos.

Napunio 82. godine

- Ja ne razmišljam o tome. Svako će imati svoje mišljenje. Ako razmišljate o tuđim mišljenjima, bez obzira gdje se nalazite u životu, imat ćete problem I analizirat ćete ga. Jesam li sretna u životu? Da. Bavim se samo svojim poslom i svojim životom - kazala je Hamrick za The Times.