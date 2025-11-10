Marija Šerifović s ocem imala turbulentan odnos: "Pravio je puno problema, oprostila sam mu"

Kako je Marija rekla, oprostila je sve ocu Rajku i s njim je posljednjih godina imala dobar odnos.

– Nedavno smo se vidjeli u Kragujevcu i rekao mi je: „Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako…“, a onda me je pogledao onako značajno i dodao: „...barem znam da sve što ima veze s tobom, da sam uradio ispravno.“

U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom kćerkom. Bio je iskren i to jeste istina – kazala je Marija.

– Napravio je Rajko puno problema u životu, ali ja sam mu sve to oprostila jer, prvo, on mi je otac, a drugo – roditelje ne možemo birati, niti želim da ih mijenjam. Da je, na primjer, Verica pokušala imati dijete s nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, uobičajeniji – i to bi, vjerovatno, bilo dosadno. Ne bih imala toliko sluha koliko imam – rekla je ranije Marija u emisiji „Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović“.

O odrastanju i onome što je naslijedila od oca, Marija je svojevremeno govorila:

– Pokupila sam od Rajka i Verice one najbolje karakteristike. Neka harizma, širokogrudost i fer odnos prema ljudima u životu – to sam od Rajka. Ne znači da to nije i Verica, ali od nje svakako – pjevanje, koje je danas moj poziv – ispričala je u emisiji „Iz profila".

Kako brak između njenih roditelja nije opstao, Marija je tada, bez dlake na jeziku, objasnila šta je prethodilo razvodu:

– Tata mi je bio mega car, ali za porodicu loš. No, Bože moj, svako nosi svoj krst.

Bilo je ljudi koji su komentarisali moju potrebu da govorim o svom djetinjstvu: „Ajde, kao da se to samo njoj desilo.“

Naravno da nije – ima mnogo gorih stvari. Ali razlog zbog kojeg sam o tome govorila javno bio je da mladim ljudima, koji tek postaju odrasli, pokažem da iz toga mogu izaći kao pobjednici, a ne kao isfrustrirane osobe i „djeca razvedenih roditelja“.

Moji roditelji nisu mogli da smisle ništa pametnije nego da se razvedu – objasnila je Marija.