PREMINUO DANAS

Marija je Rajku ispunila najveću želju za života: Unuk je dobio vrijedan poklon

Rajkovoj sreći nije bilo kraja jer je dobio nasljednika o kojem je oduvijek maštao

Rajko Šerifović.

E. A.

10.11.2025

Rajko Šerifović preminuo je danas, a prije nešto manje od dvije godine bio je najsretniji čovjek na svijetu kada je dobio unuka – malog Marija.

Marija Šerifović dobila je sina Marija putem surogat majke, a Rajko nije krio ponos i sreću zbog svog nasljednika. Kako je tada govorio, to je bila njegova najveća životna želja.

– Otac Marije Šerifović došao je u Beograd kako bi vidio unuka. Rajkovoj sreći nije bilo kraja jer je dobio nasljednika o kojem je oduvijek maštao. Susret dede i unuka bio je izuzetno dirljiv, a Rajko je za njega pripremio i poseban poklon za uspomenu – rekao je tada izvor za „Blic“.

Rajko je tada podijelio i svoje prve utiske nakon rođenja unuka:

– Ovo je najsretniji dan naše porodice. Ne mogu opisati koliko sam radostan što sam postao dedo – rekao je tada ponosni Rajko.

Podsjećamo, Rajko Šerifović preminuo je nakon kratke i teške bolesti. Njegovo posljednje pojavljivanje u javnosti bilo je u maju ove godine, na koncertu svoje kćerke Marije Šerifović.

Prije samo šest mjeseci, otac Marije Šerifović bio je u centru pažnje – pucao je od ponosa, a tada mu je i Verica odmah prišla.

