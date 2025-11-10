Verica s Rajkom prošla težak period: Borili se za kćerku

Pjevačica Verica Šerifović razvela se 2003. godine od Rajka Šerifovića, s kojim ima kćerku Mariju. Malo ljudi zna da joj život u tom periodu nije bio nimalo lak.

Verica je otkrila da je u braku ostala zbog Marije, jer se plašila da će kćerka pripasti Rajku.

– Kada je Marija bila mala, željela sam da napustim Rajka i podnijela sam papire za razvod, ali on je imao veze u Kragujevcu i uspio je da „sredi“ da Marija pripadne njemu. Doživjela sam jači nervni slom i rekla: „Ma, neka bude kako bude. Odustajem od razvoda, odustajem od svega.“

Sad, poslije toliko godina, mogu reći – možda je tako moralo biti – ispričala je svojevremeno Verica i priznala da je njen bivši suprug imao problema s alkoholom.

– Prosto ne mogu da vjerujem da dvije čašice rakije mogu promijeniti čovjeka. Njega su svi voljeli jer je bio društven, drug do koske, ali kad popije dvije-tri, to više nije taj čovjek. Teško sam se nosila s tim, nisam samo ja – i svekar, i svekrva, i jetrva... – pričala je pjevačica i otkrila zbog čega je trpjela.

– Bila sam dijete, šta sam znala sa 18 godina. Mnogo sam krila, čak i od roditelja. Da je tata znao, on bi ga odrobijao. Dobro, nekad sam mogla sakriti, nekad nisam – prisjetila se Verica.

– Riješila sam da, kad Marija završi gimnaziju, sve to prekinem. Mislim da sam imala najtuzniji i najkraći sporazumni razvod u istoriji. Rajko je volio da se kocka i jednom tipu je dugovao neke pare. Došao je kući i rekao mi: „Moraš mi dati novac da vratim dug.“

Ja mu, kroz šalu, kažem da ću mu dati 1.500 maraka, ali da potpiše sporazumni razvod. On samo odgovori: „Nema problema, pozovi advokata i daj mi pare.“

Ja mu kažem: „Polako, idemo prvo kod advokata.“

Odemo, on potpiše, uzme pare i ode – a ja, eto, žena razvedena – pričala je Verica i dodala:

– Našla sam se u čudu. Taj osjećaj – da li da plačem ili da se smijem. Advokat me gleda i pita: „Vera, hoćete čašu vode?“ A ja kažem: „A mogu li dobiti neku lijepu kafu? I da me ništa ne pitate.“

Gledam tu kafu, pušim cigaretu i pitam samu sebe – dvadeset i nešto godina, toliko energije, da ne govorim o svojoj ljepoti, mladosti, pjevanju, parama, kuhanju – sve to da se odjednom preseče.

Vjerovatno je on mislio da papir trpi sve – ispričala je tada Verica.