Goca Tržan progovorila o razvodu: "Sljedeći muž će me još više voljeti"

Goca Tržan progovorila je o razvodu i izjavila da vjeruje kako bi, i ako bi došlo do kraha njenog braka s Radomirom Rašom Novakovićem, ponovo pronašla supruga koji bi je volio.

Uprkos razlici od 14 godina između Goce Tržan i Raše Novakovića, njihov brak se često opisuje kao jedan od najskladnijih na javnoj sceni. Gostujući u podkastu "Sigurno mesto", pjevačica je govorila o odnosu sa sadašnjim mužem, ali i o svom prvom suprugu Ivanu Marinkoviću, s kojim ima kćerku Lenu.

- Ja sutra da se razvedem, sigurna sam da će me neko sljedeći obožavati, jer ima šta da se obožava - rekla je Goca.

Prisjetila se i riječi bivšeg muža nakon razvoda:

- Ja sam taj komentar dobila od svog prvog supruga kada sam se razvela – ‘ko će tebe hteti’, i tako dalje... Sad sam nekako najbezbjednija, ja sam dupli rak u horoskopu, psihopata. Neću da razgovaram, nije mi ništa, muškarac to čuje – nije ti ništa, a ti poludiš samim tim - ispričala je.

Na kraju je dodala: "Jedini smisao u ovom životu je ljubav, ali tako je stvarno."