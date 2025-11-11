Komšije udovice Saše Popovića otkrile kako se osjeća Suzana: Mjesecima je vladala tuga i tišina, a sad...

Komšije pjevačice Suzane Jovanović sa Bežanijske kose ne kriju sreću i uzbuđenje što će udovica Saše Popovića postati baka.

Kako kažu, dolazak bebe unijet će dugo očekivanu radost u njihov dom, u kojem već mjesecima, nakon smrti Saše Popovića, vlada tuga i tišina.

– Suzanu rijetko viđamo nasmijanu otkako je ostala bez Saše – priča jedna od komšinica.

– Znamo koliko joj je teško, ali sada, kada je saznala da će postati baka, kao da joj se u očima pojavila ona stara iskra. Svi se nadamo da će joj ova beba donijeti novu snagu i razlog za osmijeh.

Komšije kažu da se u kući Jovanovićevih već uveliko priča o dolasku prinove.

– Suzana će, vjerujte mi, biti divna baka. Neće njima trebati nikakva dadilja – ona će sve raditi s ljubavlju. Znam je godinama i sigurna sam da će svaku slobodnu sekundu provoditi s unučećem. To dijete će biti obasuto pažnjom i toplinom.

Naša treća sagovornica iz mjenjačnice prekoputa dodaje da se u posljednje vrijeme iz dvorišta Jovanovića češće čuju razgovori i lagani smijeh.

– Kao da je kuća ponovo živnula. Vidjela sam Suzanu prije neki dan kako priča s prijateljicom. Nije to ona ista žena koja je mjesecima izbjegavala ljude. Vjerujem da joj ova vijest daje snagu da nastavi dalje i da će joj beba donijeti mir koji dugo nije imala.

Kako pričaju oni koji je najbolje poznaju, Suzana se trudi da dani ponovo dobiju smisao i vjeruje da će joj upravo unuk ili unuka vratiti vjeru u život i osmijeh na lice.

– Bog zna kad treba da pošalje radost – zaključuju komšije.