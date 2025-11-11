Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DETALJI

Otkriven maleni trač iz Atine: Milica Pavlović se zamalo onesvijestila od uzbuđenja i radosti

Foivos, njen prijatelj i kompozitor sa kojim sarađuje od pjesme “Mogla sam”

Milica Pavlović - Avaz
Milica Pavlović emotivno završila turneju "Lav" - Avaz
Milica Pavlović emotivno završila turneju "Lav" - Avaz
Milica Pavlović - Avaz
Milica Pavlović - Avaz
E. A.

11.11.2025

Milica Pavlović nam je otkrila “maleni trač” iz Atine.

- Zar ste zaista povjerovali da sam se vratila praznih ruku - pita pjevačica pratioce na Instagramu.

Foivos, njen prijatelj i kompozitor sa kojim sarađuje od pjesme “Mogla sam”, koja se našla na njenom drugom studijskom albumu “Boginja”, spremio je magične melodije za novi album.

Posjeta Grčkoj bila je uspješna.

- Trenutno sam u fazi da ne znam za koju prije da se odlučim i preslušavam ih svakog dana od kad sam se vratila u Beograd… Molim vas, nemojte nikome reći, ali početkom godine sam još jednom posjetila njegov studio i zamalo se onesvijestila od uzbuđenja i radosti kada sam pri samom ulasku u njegov studio, pored ogromne diskografije i najvećih izdanja grčkih i svjetskih zvijezda u muzici, vidjela svoje ime, albume i sliku… Mislila sam da sanjam. Željela sam da zagrlim onu malu Milicu i da joj kažem da je volim i da sam ponosna na nju! Vjerujte u svoje snove, jer ‘Vjera u sebe je prva tajna uspjeha’. Zauvijek vaša Milica - napisala je seksi senjorita ispod emotivne objave na svojoj Instagram stranici.

Pratioci su nestrpljivi da čuju šta je to pripremila ovog puta.

# MILICA PAVLOVIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.