Mirnes Muslim nakon prvog nastupa u "Pinkovim zvezdama" za "Avaz": Bez Desingerice bi sve bilo drugačije, spremam još veći šou

U razgovoru za „Dnevni avaz“ ispričao je detalje nastupa, ali i šta publika može očekivati u narednim krugovima. Muslim ne krije oduševljenje reakcijama publike.

Nakon što je već prvim pojavljivanjem na velikoj sceni muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ oduševio publiku i žiri, Sarajlija Mirnes Muslim postao je jedno od najzapaženijih imena nove sezone. Njegov energičan nastup, ples s Jelenom Karleušom i izuzetna harizma donijeli su mu brojne pohvale, ali i ogromnu pažnju javnosti.

- Skoro svi komentari su pozitivni, što me dodatno motiviše da nastavim još bolje i luđe. Zaista nisam očekivao ovakav bum poslije prvog nastupa – kazao je Muslim.

U razgovoru otkriva i koliko mu znači podrška najbližih, te kaže da su mu prijatelji velika podrška, pored porodice.

Posebnu pažnju posvećuje vizuelnom dojmu i energiji na sceni, pa iako mnogo toga, kako kaže, nastaje spontano, svaki njegov nastup izgleda kao pažljivo režiran spektakl.

- Puno posvećujem pažnje izgledu nastupa, moram priznati da je dosta stvari ispalo spontano, mada šta god da radim želim da izgleda kao nezapamćeni šou – rekao je Mirnes.

Posebno poštovanje

Mladi pjevač s posebnim poštovanjem govori i o svom mentoru, popularnom reperu Desingerici, koji je, kako ističe, imao presudnu ulogu u njegovom dosadašnjem putu.

- Desingerica je moj mentor i čovjek kojeg izuzetno cijenim i poštujem. Bez njega bi sve bilo drugačije – istakao je Muslim.

A na pitanje šta publika može očekivati u narednoj emisiji, Muslim zagonetno dodaje da sve što sprema za sljedeće nastupe je mala tajna, ali da će biti pravi šou.

Njegova kombinacija mladalačke energije, odvažnosti i iskrene emocije obećava da će naredni nastupi tek pokazati koliko on može – i zašto ga već sada mnogi vide kao jednog od favorita u takmičenju.