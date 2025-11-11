Oglasila se Mongolka zbog koje je izbio skandal na Miss Universe: "Imam srpske korijene"

Iz organizacije Miss Universe Serbia više puta su naglasili da ona nije njihova zvanična predstavnica

Manekenka Jelena Egorova. Instagram

M. Až.

11.11.2025

Manekenka Jelena Egorova, porijeklom iz Mongolije, oglasila se nakon skandala koji je izbio jer na izboru za Miss Universe nastupa kao predstavnica Srbije.

Istakla je da joj je velika čast što "predstavlja" Srbiju na ovogodišnjem takmičenju.

- Moja priča je duboko povezana sa Srbijom – imam srpske korijene, živjela sam i studirala u Srbiji i ponosno govorim srpski jezik. Ova zemlja je postala dio mene – njena kultura, njeni ljudi i njen nevjerovatan duh me inspirišu svaki dan - poručila je Egorova.

Dodala je da za nju predstavljanje Srbije nije samo titula, nego i misija ljubavi, ponosa i jedinstva.

- Želim da svijet kroz mene vidi ljepotu, snagu i srce srpske nacije. S ljubavlju, Jelena Jegorova – Miss Universe Serbia 2025 - objavila je na Instagramu.

Podsjetimo, iz organizacije Miss Universe Serbia više puta su naglasili da ona nije njihova zvanična predstavnica. Naveli su i da su se povukli iz ovogodišnjeg takmičenja zbog političke situacije u Srbiji.

Uprkos tome, Jelena Egorova otputovala je na Tajland, gdje se priprema za izbor za Miss Universe, koji će biti održan 21. novembra.

