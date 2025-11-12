Nataša Bekvalac prvi put otkrila istinu nakon razvoda: "Varao me je"

Nataša Bekvalac iza sebe ima veoma turbulentan ljubavni život o kome je često govorila u javnosti, ali je sada nakon nekoliko godina odlučila da otkrije i ono o čemu je do sada šutala, prevari svog bivšeg muža.

Naime, Nataša je ogolila dušu u velikoj ispovijesti o krahu ljubavi sa vaterpolistom Dačom Ikodinovićem sa kojim ima ćerku Hanu.

- Moj brak sa Danilom se završio prije njegove nesreće. U tom trenutku kada se to njemu desilo, mi više nismo bili zajedno, iako smo papirološki još uvijek bili u braku. On je tada trebalo da ide na svjetsko prvenstvo, ja sam mu postavila ultimatum – ili će biti promjena u njegovom ponašanju ili neće biti ništa od našeg braka nadalje. Nakon toga sam demonstrativno otišla u Crnu Goru na more sa Hanom, koja je tada bila beba, sa Kristinom koja je bila četiri mjeseca trudna i tetom Mirom koja mi je pomagala oko djeteta. Dan poslije toga desila se njegova nesreća - ispričala je Nataša.

Pjevačica je priznala da joj je u tom periodu bilo teško i da je osjećala ljutnju i razočaranje.

- Ljuta sam bila na njega. Ništa mi nije rekao, da li će da se promijeni… Nisam znala da je kraj, jer ja nisam neko ko lako odustaje od ljubavi i braka za koji sam mislila da će trajati do kraja života. Nisam otišla na more jer mi je bilo do mora, samo sam htjela da pobjegnem od te atmosfere. Danilo mi se u međuvremenu nije javljao, bili smo u svađi… Teško mi je da pričam o ovoj temi jer nije nimalo lijepa. Nenad Čanak me je pozvao i javio mi da se desila nesreća. Ja sam oduvijek mrzila taj motor, triput sam ga prodavala kako bih spriječila da ga vozi. On ode na pripreme, ja prodam motor, i kad se vrati – nema motora! Odmah bi kupio novi - rekla je Bekvalac.

Ovaj period, kako je priznala, ostavio je dubok trag na nju i naveo je da potraži stručnu pomoć. Iako su nakon nesreće pokušali da spase brak, ubrzo je postalo jasno da povratka nema.

- Poslije nesreće je došao težak period. Stvari koje su se dešavale tada prosto su ukazivale da mi više ne možemo da budemo zajedno, da ja ne mogu da funkcionišem u takvoj vrsti odnosa. Bilo je odsustvo poštovanja i sa njegove i sa moje strane. Nisam uživala poštovanje, onda sam i ja prestala da ga ukazujem. Rastanak nije bio lijep, nismo se mirno rastali, ali nakon razvoda je svako krenuo svojim putem - ispričala je Nataša i potvrdila da ju je Dača prevario.

- Sad mi je besmisleno da o tome pričam, šta se desilo – desilo se. Desilo se davno i sve smo već prevazišli, i svako je imao da preboli ono što je imao da preboljeva. Sad smo u jednom lijepom odnosu i to je ono što je najvažnije- zaključila je pjevačica.