Glumica Ana-Marija Tomić: Plašim se nečovječnosti

Ime i prezime: Ana-Marija Tomić.

Datum i mjesto rođenja: 24. juli, Borken, Njemačka.

Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim oči.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih pastirica na proplanku snova.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Kutijanje tegli meda u produkciji.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Golub pismonoša.

Najdraža pjesma: „In Dreams“, Roj Orbison (Roy).

Šta gledate na televiziji: Emisiju „Život na vagi“.

Šta Vas nervira: Taština, prepotentnost, mediokriteti, lažni autoriteti i još lažnija pamet.

Najdraži grad: Njujork.

Najbolji poklon koji ste dobili: Plastične papučice za princeze.

Čega se plašite: Nečovječnosti.

S kim najradije pijete kafu: Najviše volim popiti nedjeljnu ritualno-jutarnju kavu s roditeljima i bakom.

Omiljena društvena mreža: Najviše koristim Instagram, valjda mi je onda to najdraža društvena mreža.

Najdraža boja: Plava, sa svim svojim nijansama.

Ko Vam je uzor: Marina Abramović.

Najdraži pisac: Paul Auster.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Da sam ja neko?

Omiljeni muzičar ili bend: Margita Stefanović.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Arhitektura u pozorištu“, Roberta Vilsona (Wilson).

Tim za koji navijate: Tim za čovječnost.

Omiljena narodna izreka: „Prvo pometi ispred svojih vrata“.

Koje pitanje najviše mrzite: Zašto si upisala master?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Sabrina vještica i Kevin iz filma „Sam u kući“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Peru.