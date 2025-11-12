Glumica Ana-Marija Tomić: Plašim se nečovječnosti

Ime i prezime: Ana-Marija Tomić.
Datum i mjesto rođenja: 24. juli, Borken, Njemačka.
Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim oči.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih pastirica na proplanku snova.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Kutijanje tegli meda u produkciji.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Golub pismonoša.
Najdraža pjesma: „In Dreams“, Roj Orbison (Roy).
Šta gledate na televiziji: Emisiju „Život na vagi“.
Šta Vas nervira: Taština, prepotentnost, mediokriteti, lažni autoriteti i još lažnija pamet.
Najdraži grad: Njujork.
Najbolji poklon koji ste dobili: Plastične papučice za princeze.
Čega se plašite: Nečovječnosti.
S kim najradije pijete kafu: Najviše volim popiti nedjeljnu ritualno-jutarnju kavu s roditeljima i bakom.
Omiljena društvena mreža: Najviše koristim Instagram, valjda mi je onda to najdraža društvena mreža.
Najdraža boja: Plava, sa svim svojim nijansama.
Ko Vam je uzor: Marina Abramović.
Najdraži pisac: Paul Auster.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Da sam ja neko?
Omiljeni muzičar ili bend: Margita Stefanović.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Arhitektura u pozorištu“, Roberta Vilsona (Wilson).
Tim za koji navijate: Tim za čovječnost.
Omiljena narodna izreka: „Prvo pometi ispred svojih vrata“.
Koje pitanje najviše mrzite: Zašto si upisala master?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Sabrina vještica i Kevin iz filma „Sam u kući“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Peru.