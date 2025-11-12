Sahranjen otac Marije Šerifović: Verica se ne odvaja od nje, utučene stoje pored groba

Rajko Šerifović, otac Marije Šerifović, sahranjen je danas na groblju u svom rodnom Kragujevcu, prenosi Telegraf.rs.

Rajko je ostavio dubok trag u svijetu muzike, a na vječni počinak ispratili su ga najbliži prijatelji, rodbina i kolege.

Marija Šerifović bila je vidno skrhana bolom, dok je njena majka Verica sve vrijeme bila uz nju, kao i Marijin brat po ocu Danijel. Kada je tužna povorka krenula ka groblju, majka i kćerka držale su se za ruke.

– Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vrijedno truda i da ćeš nam nedostajati – pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija.

– Nedostajat ćeš svojoj omiljenoj pjevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas, tata, želim da znaš da sam sve uspjela razumjeti, ništa ti ne zamjeram. Želim da znaš da ostaješ živjeti uz mene i u meni, jer si ti moj dragi tata. Tamo gdje si sada, baci pogled na nas, zapali crveni Marlboro i znaj da je sve vrijedilo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, tvoju majku koja nas je sve voljela. Voli te tvoja kćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pjevačica Verica – pisalo je u govoru.

Nakon što je govor završen, tužna povorka krenula je ka grobnom mjestu, gdje će Rajko vječno počivati.

Nekoliko desetaka bliskih prijatelja i članova porodice pokojnog Rajka okupilo se oko kapele kako bi izjavili saučešće. Među prisutnima su bili kompozitor Saško Nikolić, pjevač Acko Nezirović, kao i Gordana Šaulić, udovica Šabana Šaulića, sa kćerkom Sanelom, koje su došle da isprate na vječni počinak oca Marije Šerifović, navodi Telegraf.rs.