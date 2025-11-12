Sidni ponovo u centru skandala: Kolege je se javno odriču

Sidni Svini ponovo je na meti kritika nakon niza haotičnih intervjua, a čini se da mnoge poznate ličnosti sada žele da se potpuno distanciraju od nje.

Sve je počelo kontroverznom reklamom za brend American Eagle.

Početkom godine, glumica je snimila kampanju za American Eagle kojom su promovisane farmerke.

Reklama je išla na dvostruko značenje riječi koje imaju skoro isti izgovor „jeans/genes“ („farmerke“ i „geni“), što je izazvalo brojne negativne reakcije.

Mnogi su smatrali da poruka ima neprijatne i rasne konotacije, naročito kada dolazi od „plavokose bijele žene“ koja govori o „dobrim genima“.

Prošle nedjelje, Svini su u intervjuu za GQ bila zamolili da prokomentariše taj skandal i kritike koje su uslijedile. Njena rezervisana i, prema mišljenju mnogih, nadmena reakcija izazvala je dodatno negodovanje.

- Bijeli ljudi ne bi trebalo da se šale o genetskoj superiornosti, o tome se vodila rasprava. Pošto već govorimo o tome, željela bih da vam dam priliku da kažete nešto o toj situaciji - rekla je novinarka.

Sidni je kratko odgovorila: „Mislim da kada budem imala nešto važno da kažem, ljudi će to čuti.“

Poznate ličnosti se ograđuju od Sidni Svini

Nakon ovog intervjua, mediji su prenijeli da Zendaja odbija da radi zajedničku promotivnu kampanju za treću sezonu serije Euforija sa Sidni. Kako obje igraju ključne uloge, činjenica da će svaka raditi promociju zasebno predstavlja veliki signal, navodi Ona.rs.

- Zendaja je u nezgodnoj situaciji. Ako se samo pojavi pored Sidni na crvenom tepihu, to se može protumačiti kao da opravdava njene stavove o Trampu i odbijanje da se izvini zbog rasističke reklame - naveo je izvor za Daily Mail.

Glumica Ejmi Li Vud takođe je jasno stavila do znanja šta misli – ostavila je emotikon koji povraća ispod snimka intervjua na Instagramu, a lajkovala je i video kreatorke Džupiter Bal, koja je otvoreno kritikovala Sidni tvrdeći da je „vrlo svjesno znala šta radi“.

Pjevačica SZA podržala je isti video, dok je glumica Ribi Rouz (Orange is the New Black) na Instagramu javno napala Svini zbog filma Christy, za koji je i sama konkurisala:

- Ti si kreten i uništila si film. Tačka. Kristi je zaslužila bolje - napisala je Ribi.

Čini se da se niz loših odluka i negativnih reakcija konačno odražava na karijeru Sidni Svini, film Christy mogao bi da postane njen treći bioskopski promašaj ove godine.