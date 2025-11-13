Kraljica na pragu 80. rođendana: Nemam vremena da starim, kao da tek počinjem

Kraljica kantri muzike Doli Parton u novoj autobiografiji “Star of the Show: My Life on Stage” osvrće se na sedam decenija karijere, otkriva šta je naučila i šta planira za budućnost.

“Znaš, čitavog života jurim punom brzinom”, priznaje 79-godišnja Parton.

Neke joj stvari nisu jasne.

- Pitam se: ‘Kako sam uopšte imala život? Kako sam sve postigla?’. Dok sam pisala ovu knjigu, shvatila sam koliko sam žrtvovala. Nemam djecu, pa barem nemam osjećaj krivice. Zahvalna sam što sam vidjela snove kako se ostvaruju - piše Doli.

Iako je ove jeseni morala da uspori tempo zbog zdravstvenih problema nakon infekcije povezane sa bubrežnim kamenom, Doli gleda ka narednoj deceniji sa prepoznatljivim humorom i upornošću.

- Ljudi kažu: ‘Pa, imaćeš 80 godina u januaru’. Pa, šta onda? Pogledajte šta sam sve postigla za 80 godina. Imam osjećaj da tek počinjem. Ako dopustite sebi da starite, starite. Ja nemam vremena da starim! Ne razmišljam o tome - u svom stilu će Doli.

Parton je u martu izgubila supruga Karla Dina, sa kojim je bila 58 godina u braku, ali je uprkos tuzi ostala posvećena sebi i karijeri.